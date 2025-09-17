Lagi Mengenai U

Union Logo

UnionHargae(U)

1 U ke USD Harga Langsung:

$0.016362
$0.016362$0.016362
-4.40%1D
USD
Union (U) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:01 (UTC+8)

Union (U) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.015522
$ 0.015522$ 0.015522
24J Rendah
$ 0.023518
$ 0.023518$ 0.023518
24J Tinggi

$ 0.015522
$ 0.015522$ 0.015522

$ 0.023518
$ 0.023518$ 0.023518

$ 0.02318681642229027
$ 0.02318681642229027$ 0.02318681642229027

$ 0.008225799921473535
$ 0.008225799921473535$ 0.008225799921473535

-3.37%

-4.39%

+66.78%

+66.78%

Union (U) harga masa nyata ialah $ 0.016362. Sepanjang 24 jam yang lalu, U didagangkan antara $ 0.015522 rendah dan $ 0.023518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi U sepanjang masa ialah $ 0.02318681642229027, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008225799921473535.

Dari segi prestasi jangka pendek, U telah berubah sebanyak -3.37% sejak sejam yang lalu, -4.39% dalam 24 jam dan +66.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Union (U) Maklumat Pasaran

No.633

$ 31.40M
$ 31.40M$ 31.40M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 163.62M
$ 163.62M$ 163.62M

1.92B
1.92B 1.92B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.19%

ETH

Had Pasaran semasa Union ialah $ 31.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.10M. Bekalan edaran U ialah 1.92B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 163.62M.

Union (U) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Union hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00075306-4.39%
30 Hari$ +0.011362+227.24%
60 Hari$ +0.011362+227.24%
90 Hari$ +0.011362+227.24%
Perubahan Harga Union Hari Ini

Hari ini, U mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00075306 (-4.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnion

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.011362 (+227.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Union

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, U mengalami perubahan sebanyak $ +0.011362 (+227.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Union

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.011362 (+227.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Union (U)?

Semak Unionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Union (U)

Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.

Union tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Union pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak U ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Union di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Union anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Union Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Union (U) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Union (U) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Union.

Semak Union ramalan harga sekarang!

Tokenomik Union (U)

Memahami tokenomik Union (U) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token U dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Union (U)

Mencari cara membeli Union? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Union di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

U kepada Mata Wang Tempatan

1 Union(U) ke VND
430.56603
1 Union(U) ke AUD
A$0.02437938
1 Union(U) ke GBP
0.01194426
1 Union(U) ke EUR
0.01374408
1 Union(U) ke USD
$0.016362
1 Union(U) ke MYR
RM0.0687204
1 Union(U) ke TRY
0.67525974
1 Union(U) ke JPY
¥2.388852
1 Union(U) ke ARS
ARS$24.02628804
1 Union(U) ke RUB
1.3613184
1 Union(U) ke INR
1.43952876
1 Union(U) ke IDR
Rp268.22946528
1 Union(U) ke KRW
22.56827022
1 Union(U) ke PHP
0.92985246
1 Union(U) ke EGP
￡E.0.78668496
1 Union(U) ke BRL
R$0.08655498
1 Union(U) ke CAD
C$0.02241594
1 Union(U) ke BDT
1.9928916
1 Union(U) ke NGN
24.45726312
1 Union(U) ke COP
$63.173682
1 Union(U) ke ZAR
R.0.28338984
1 Union(U) ke UAH
0.67362354
1 Union(U) ke VES
Bs2.61792
1 Union(U) ke CLP
$15.527538
1 Union(U) ke PKR
Rs4.64419008
1 Union(U) ke KZT
8.85380544
1 Union(U) ke THB
฿0.51802092
1 Union(U) ke TWD
NT$0.4924962
1 Union(U) ke AED
د.إ0.06004854
1 Union(U) ke CHF
Fr0.01276236
1 Union(U) ke HKD
HK$0.12729636
1 Union(U) ke AMD
֏6.2568288
1 Union(U) ke MAD
.د.م0.14676714
1 Union(U) ke MXN
$0.29909736
1 Union(U) ke SAR
ريال0.0613575
1 Union(U) ke PLN
0.05857596
1 Union(U) ke RON
лв0.06970212
1 Union(U) ke SEK
kr0.15085764
1 Union(U) ke BGN
лв0.0269973
1 Union(U) ke HUF
Ft5.36984478
1 Union(U) ke CZK
0.33509376
1 Union(U) ke KWD
د.ك0.004974048
1 Union(U) ke ILS
0.05448546
1 Union(U) ke AOA
Kz14.91510834
1 Union(U) ke BHD
.د.ب0.006168474
1 Union(U) ke BMD
$0.016362
1 Union(U) ke DKK
kr0.10291698
1 Union(U) ke HNL
L0.42917526
1 Union(U) ke MUR
0.7403805
1 Union(U) ke NAD
$0.28420794
1 Union(U) ke NOK
kr0.1595295
1 Union(U) ke NZD
$0.02716092
1 Union(U) ke PAB
B/.0.016362
1 Union(U) ke PGK
K0.06839316
1 Union(U) ke QAR
ر.ق0.05955768
1 Union(U) ke RSD
дин.1.61542026

Union Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Union, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Union Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Union

Berapakah nilai Union (U) hari ini?
Harga langsung U dalam USD ialah 0.016362 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa U ke USD?
Harga semasa U ke USD ialah $ 0.016362. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Union?
Had pasaran untuk U ialah $ 31.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran U?
Bekalan edaran U ialah 1.92B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) U?
U mencapai harga ATH sebanyak 0.02318681642229027 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa U?
U melihat harga ATL sebanyak 0.008225799921473535 USD.
Berapakah jumlah dagangan U?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Uialah $ 1.10M USD.
Adakah U akan naik lebih tinggi tahun ini?
U mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Uramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:01 (UTC+8)

Union (U) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator U-ke-USD

Jumlah

U
U
USD
USD

1 U = 0.016362 USD

Berdagang U

UUSDT
$0.016362
$0.016362$0.016362
-4.10%

