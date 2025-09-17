Lagi Mengenai U2U

$0.006472
$0.006472
-0.06%1D
$ 0.006458
24J Rendah
$ 0.006584
24J Tinggi
$ 0.006458
$ 0.006458$ 0.006458

$ 0.006584
$ 0.006584$ 0.006584

$ 0.022144091827992506
$ 0.022144091827992506$ 0.022144091827992506

$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323

+0.35%

-0.06%

-1.49%

-1.49%

U2U Network (U2U) harga masa nyata ialah $ 0.006493. Sepanjang 24 jam yang lalu, U2U didagangkan antara $ 0.006458 rendah dan $ 0.006584 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi U2U sepanjang masa ialah $ 0.022144091827992506, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003663940949886323.

Dari segi prestasi jangka pendek, U2U telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M

$ 109.69K
$ 109.69K$ 109.69K

$ 64.93M
$ 64.93M$ 64.93M

1.53B
1.53B 1.53B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000

15.26%

Had Pasaran semasa U2U Network ialah $ 9.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.69K. Bekalan edaran U2U ialah 1.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9150000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.93M.

Hari ini$ -0.00000389-0.06%
30 Hari$ -0.000478-6.86%
60 Hari$ -0.000862-11.72%
90 Hari$ -0.002186-25.19%
Perubahan Harga U2U Network Hari Ini

Hari ini, U2U mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000389 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariU2U Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000478 (-6.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari U2U Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, U2U mengalami perubahan sebanyak $ -0.000862 (-11.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari U2U Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002186 (-25.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus U2U Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak U2U ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang U2U Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian U2U Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Berapakah nilai U2U Network (U2U) hari ini?
Harga langsung U2U dalam USD ialah 0.006493 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa U2U ke USD?
Harga semasa U2U ke USD ialah $ 0.006493. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran U2U Network?
Had pasaran untuk U2U ialah $ 9.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran U2U?
Bekalan edaran U2U ialah 1.53B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) U2U?
U2U mencapai harga ATH sebanyak 0.022144091827992506 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa U2U?
U2U melihat harga ATL sebanyak 0.003663940949886323 USD.
Berapakah jumlah dagangan U2U?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk U2Uialah $ 109.69K USD.
Adakah U2U akan naik lebih tinggi tahun ini?
U2U mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak U2Uramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
U2U Network (U2U) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

