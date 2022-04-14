Tokenomik U2U Network (U2U)

Tokenomik U2U Network (U2U)

Lihat cerapan utama tentang U2U Network (U2U), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

U2U Network (U2U) Maklumat

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

Laman Web Rasmi:
https://u2u.xyz/
Kertas putih:
https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/
Peneroka Blok:
https://u2uscan.xyz/

U2U Network (U2U) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk U2U Network (U2U), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.48M
$ 9.48M$ 9.48M
Jumlah Bekalan:
$ 9.15B
$ 9.15B$ 9.15B
Bekalan Edaran:
$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 62.14M
$ 62.14M$ 62.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323
Harga Semasa:
$ 0.006214
$ 0.006214$ 0.006214

Tokenomik U2U Network (U2U): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik U2U Network (U2U) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token U2U yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token U2U yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik U2U, terokai U2U harga langsung token!

Cara Membeli U2U

Berminat untuk menambah U2U Network (U2U) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli U2U, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

U2U Network (U2U) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga U2U membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

U2U Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju U2U? Halaman ramalan harga U2U kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.