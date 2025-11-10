UnifAI Harga Hari Ini

Harga langsung UnifAI (UAI) hari ini ialah $ 0.1689, dengan 10.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UAI kepada USD penukaran adalah $ 0.1689 setiap UAI.

UnifAI kini berada pada kedudukan #558 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.37M, dengan bekalan edaran sebanyak 239.00M UAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UAI didagangkan antara $ 0.1427 (rendah) dan $ 0.2353 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.28594907853603924, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05181624964526384.

Dalam prestasi jangka pendek, UAI dipindahkan -7.76% dalam sejam terakhir dan +237.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.49M.

UnifAI (UAI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.558 Modal Pasaran $ 40.37M$ 40.37M $ 40.37M Kelantangan (24J) $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 168.90M$ 168.90M $ 168.90M Bekalan Peredaran 239.00M 239.00M 239.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.90% Rantaian Blok Awam BSC

