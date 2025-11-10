BursaDEX+
Harga UnifAI langsung hari ini ialah 0.1689 USD.UAI modal pasaran ialah 40,367,100 USD.

UnifAI Logo

UnifAI Harga (UAI)

UnifAI (UAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:02:06 (UTC+8)

UnifAI Harga Hari Ini

Harga langsung UnifAI (UAI) hari ini ialah $ 0.1689, dengan 10.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UAI kepada USD penukaran adalah $ 0.1689 setiap UAI.

UnifAI kini berada pada kedudukan #558 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.37M, dengan bekalan edaran sebanyak 239.00M UAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UAI didagangkan antara $ 0.1427 (rendah) dan $ 0.2353 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.28594907853603924, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05181624964526384.

Dalam prestasi jangka pendek, UAI dipindahkan -7.76% dalam sejam terakhir dan +237.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.49M.

UnifAI (UAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa UnifAI ialah $ 40.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.49M. Bekalan edaran UAI ialah 239.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.90M.

UnifAI Sejarah Harga USD

UnifAI (UAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UnifAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Tempoh Perubahan (USD) Perubahan (%)
Hari ini$ -0.020279-10.68%
30 Hari$ +0.1189+237.80%
60 Hari$ +0.1189+237.80%
90 Hari$ +0.1189+237.80%
Perubahan Harga UnifAI Hari Ini

Hari ini, UAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.020279 (-10.68%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari UnifAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1189 (+237.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UnifAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UAI mengalami perubahan sebanyak $ +0.1189 (+237.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UnifAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1189 (+237.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UnifAI (UAI)?

Semak UnifAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk UnifAI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis UnifAI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga UnifAI?

UAI token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Platform adoption and user growth
3. AI technology developments and partnerships
4. Token utility and staking rewards
5. Trading volume and liquidity
6. Regulatory news affecting AI/crypto sectors

Mengapa orang ingin tahu harga UnifAI hari ini?

People want to know UnifAI (UAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time price data helps investors evaluate volatility, potential profits/losses, and compare UAI against other cryptocurrencies to optimize their investment strategies.

Ramalan Harga untuk UnifAI

UnifAI (UAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
UnifAI (UAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga UnifAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga UnifAI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk UAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik UnifAI Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur UnifAI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan UnifAI? Membeli UAI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli UnifAI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan UnifAI (UAI) perjalanan Membeli anda.

Panduan Cara Membeli UnifAI (UAI)

Apakah itu UnifAI (UAI)

UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

UnifAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UnifAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UnifAI

Berapakah nilai 1 UnifAI pada tahun 2030?
Jika UnifAI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga UnifAI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:02:06 (UTC+8)

UnifAI (UAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang UnifAI

UAI USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek UAI dengan leveraj. Terokai UAI dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan UnifAI (UAI) Pasaran di MEXC

Pasaran spot dan niaga hadapan, harga UnifAI langsung, volum dan dagangan.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
UAI/USDT
$0.1696
$0.1696$0.1696
-10.40%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

