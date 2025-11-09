BursaDEX+
Harga Unibase langsung hari ini ialah 0.04681 USD.UB modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata UB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.04678
-10.21%1D
USD
Unibase (UB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:33:44 (UTC+8)

Unibase Harga Hari Ini

Harga langsung Unibase (UB) hari ini ialah $ 0.04681, dengan 10.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UB kepada USD penukaran adalah $ 0.04681 setiap UB.

Unibase kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- UB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UB didagangkan antara $ 0.04544 (rendah) dan $ 0.05285 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, UB dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -35.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 162.15K.

Unibase (UB) Maklumat Pasaran

$ 162.15K
$ 468.10M
10,000,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Unibase ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 162.15K. Bekalan edaran UB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 468.10M.

Unibase Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04544
24J Rendah
$ 0.05285
24J Tinggi

+0.55%

-10.20%

-35.31%

-35.31%

Unibase (UB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Unibase hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0053193-10.20%
30 Hari$ +0.01481+46.28%
60 Hari$ +0.04181+836.20%
90 Hari$ +0.04181+836.20%
Perubahan Harga Unibase Hari Ini

Hari ini, UB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0053193 (-10.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnibase

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01481 (+46.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Unibase

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UB mengalami perubahan sebanyak $ +0.04181 (+836.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Unibase

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04181 (+836.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Unibase (UB)?

Semak Unibasehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Unibase

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Unibase pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Unibase?

Several key factors influence Unibase (UB) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and integrations
7. Regulatory news affecting DeFi platforms
8. Community adoption and user growth
9. Tokenomics and staking rewards structure
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Mengapa orang ingin tahu harga Unibase hari ini?

People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses
3. Market timing - Identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing

Ramalan Harga untuk Unibase

Unibase (UB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Unibase (UB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Unibase berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Unibase yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk UB ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Unibase Ramalan Harga.

Perihal Unibase

Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Unibase dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Unibase? Membeli UB adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Unibase. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Unibase (UB) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Apa yang boleh anda lakukan dengan Unibase

Memiliki Unibase membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Unibase (UB) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Apakah itu Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Unibase, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unibase

Berapakah nilai 1 Unibase pada tahun 2030?
Jika Unibase berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Unibase berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:33:44 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang Unibase

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

