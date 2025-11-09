Unibase Harga Hari Ini

Harga langsung Unibase (UB) hari ini ialah $ 0.04681, dengan 10.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UB kepada USD penukaran adalah $ 0.04681 setiap UB.

Unibase kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- UB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UB didagangkan antara $ 0.04544 (rendah) dan $ 0.05285 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, UB dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -35.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 162.15K.

Unibase (UB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 162.15K$ 162.15K $ 162.15K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 468.10M$ 468.10M $ 468.10M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Unibase ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 162.15K. Bekalan edaran UB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 468.10M.