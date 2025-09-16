Apakah itu UBC (UBC)

Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.

Tokenomik UBC (UBC)

Memahami tokenomik UBC (UBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Berapakah nilai UBC (UBC) hari ini? Harga langsung UBC dalam USD ialah 0.0002204 USD. Apakah harga semasa UBC ke USD? $ 0.0002204. Apakah had pasaran UBC? Had pasaran untuk UBC ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Apakah bekalan edaran UBC? Bekalan edaran UBC ialah -- USD. Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UBC? UBC mencapai harga ATH sebanyak -- USD. Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UBC? UBC melihat harga ATL sebanyak -- USD. Berapakah jumlah dagangan UBC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UBC ialah $ 55.62K USD.

UBC (UBC) Kemas Kini Industri Penting

