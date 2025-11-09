Uber Harga Hari Ini

Harga langsung Uber (UBERON) hari ini ialah $ 100.57, dengan 11.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UBERON kepada USD penukaran adalah $ 100.57 setiap UBERON.

Uber kini berada pada kedudukan #2164 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.02M, dengan bekalan edaran sebanyak 10.19K UBERON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UBERON didagangkan antara $ 87.99 (rendah) dan $ 145.25 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 104.598200752745, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 89.68182527337706.

Dalam prestasi jangka pendek, UBERON dipindahkan -17.21% dalam sejam terakhir dan +4.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 131.51K.

Uber (UBERON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2164 Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) $ 131.51K$ 131.51K $ 131.51K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 10.19K 10.19K 10.19K Jumlah Bekalan 10,187.49475651 10,187.49475651 10,187.49475651 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Uber ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 131.51K. Bekalan edaran UBERON ialah 10.19K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10187.49475651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.