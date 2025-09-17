Lagi Mengenai UBXS

$0.01138
0.00%1D
UBXS Token (UBXS) Carta Harga Langsung
UBXS Token (UBXS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.01128
24J Rendah
$ 0.01206
24J Tinggi

$ 0.01128
$ 0.01206
$ 0.6548858415756186
$ 0.009392121359881727
-1.13%

0.00%

+2.15%

+2.15%

UBXS Token (UBXS) harga masa nyata ialah $ 0.01138. Sepanjang 24 jam yang lalu, UBXS didagangkan antara $ 0.01128 rendah dan $ 0.01206 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UBXS sepanjang masa ialah $ 0.6548858415756186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009392121359881727.

Dari segi prestasi jangka pendek, UBXS telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UBXS Token (UBXS) Maklumat Pasaran

No.2384

$ 650.42K
$ 6.37K
$ 967.30K
57.16M
84,999,999
BSC

Had Pasaran semasa UBXS Token ialah $ 650.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.37K. Bekalan edaran UBXS ialah 57.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 967.30K.

UBXS Token (UBXS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UBXS Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00348-23.42%
60 Hari$ -0.01418-55.48%
90 Hari$ -0.00978-46.22%
Perubahan Harga UBXS Token Hari Ini

Hari ini, UBXS mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUBXS Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00348 (-23.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UBXS Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UBXS mengalami perubahan sebanyak $ -0.01418 (-55.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UBXS Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00978 (-46.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UBXS Token (UBXS)?

Semak UBXS Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UBXS Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UBXS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UBXS Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UBXS Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UBXS Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UBXS Token (UBXS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UBXS Token (UBXS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UBXS Token.

Semak UBXS Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik UBXS Token (UBXS)

Memahami tokenomik UBXS Token (UBXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UBXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UBXS Token (UBXS)

Mencari cara membeli UBXS Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UBXS Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UBXS kepada Mata Wang Tempatan

1 UBXS Token(UBXS) ke VND
299.4647
1 UBXS Token(UBXS) ke AUD
A$0.0169562
1 UBXS Token(UBXS) ke GBP
0.0083074
1 UBXS Token(UBXS) ke EUR
0.0095592
1 UBXS Token(UBXS) ke USD
$0.01138
1 UBXS Token(UBXS) ke MYR
RM0.047796
1 UBXS Token(UBXS) ke TRY
0.4696526
1 UBXS Token(UBXS) ke JPY
¥1.66148
1 UBXS Token(UBXS) ke ARS
ARS$16.6616856
1 UBXS Token(UBXS) ke RUB
0.946816
1 UBXS Token(UBXS) ke INR
1.0013262
1 UBXS Token(UBXS) ke IDR
Rp186.5573472
1 UBXS Token(UBXS) ke KRW
15.6965478
1 UBXS Token(UBXS) ke PHP
0.646953
1 UBXS Token(UBXS) ke EGP
￡E.0.5470366
1 UBXS Token(UBXS) ke BRL
R$0.0602002
1 UBXS Token(UBXS) ke CAD
C$0.0155906
1 UBXS Token(UBXS) ke BDT
1.386084
1 UBXS Token(UBXS) ke NGN
17.0103688
1 UBXS Token(UBXS) ke COP
$44.280149
1 UBXS Token(UBXS) ke ZAR
R.0.1972154
1 UBXS Token(UBXS) ke UAH
0.4685146
1 UBXS Token(UBXS) ke VES
Bs1.8208
1 UBXS Token(UBXS) ke CLP
$10.811
1 UBXS Token(UBXS) ke PKR
Rs3.2300992
1 UBXS Token(UBXS) ke KZT
6.1579456
1 UBXS Token(UBXS) ke THB
฿0.3605184
1 UBXS Token(UBXS) ke TWD
NT$0.342538
1 UBXS Token(UBXS) ke AED
د.إ0.0417646
1 UBXS Token(UBXS) ke CHF
Fr0.0088764
1 UBXS Token(UBXS) ke HKD
HK$0.0885364
1 UBXS Token(UBXS) ke AMD
֏4.351712
1 UBXS Token(UBXS) ke MAD
.د.م0.1020786
1 UBXS Token(UBXS) ke MXN
$0.2079126
1 UBXS Token(UBXS) ke SAR
ريال0.042675
1 UBXS Token(UBXS) ke PLN
0.0407404
1 UBXS Token(UBXS) ke RON
лв0.0484788
1 UBXS Token(UBXS) ke SEK
kr0.1049236
1 UBXS Token(UBXS) ke BGN
лв0.018777
1 UBXS Token(UBXS) ke HUF
Ft3.7359402
1 UBXS Token(UBXS) ke CZK
0.2331762
1 UBXS Token(UBXS) ke KWD
د.ك0.00345952
1 UBXS Token(UBXS) ke ILS
0.0378954
1 UBXS Token(UBXS) ke AOA
Kz10.3736666
1 UBXS Token(UBXS) ke BHD
.د.ب0.00429026
1 UBXS Token(UBXS) ke BMD
$0.01138
1 UBXS Token(UBXS) ke DKK
kr0.0715802
1 UBXS Token(UBXS) ke HNL
L0.2984974
1 UBXS Token(UBXS) ke MUR
0.514945
1 UBXS Token(UBXS) ke NAD
$0.1976706
1 UBXS Token(UBXS) ke NOK
kr0.1110688
1 UBXS Token(UBXS) ke NZD
$0.0190046
1 UBXS Token(UBXS) ke PAB
B/.0.01138
1 UBXS Token(UBXS) ke PGK
K0.0475684
1 UBXS Token(UBXS) ke QAR
ر.ق0.0414232
1 UBXS Token(UBXS) ke RSD
дин.1.1241164

UBXS Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UBXS Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web UBXS Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UBXS Token

Berapakah nilai UBXS Token (UBXS) hari ini?
Harga langsung UBXS dalam USD ialah 0.01138 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UBXS ke USD?
Harga semasa UBXS ke USD ialah $ 0.01138. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UBXS Token?
Had pasaran untuk UBXS ialah $ 650.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UBXS?
Bekalan edaran UBXS ialah 57.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UBXS?
UBXS mencapai harga ATH sebanyak 0.6548858415756186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UBXS?
UBXS melihat harga ATL sebanyak 0.009392121359881727 USD.
Berapakah jumlah dagangan UBXS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UBXSialah $ 6.37K USD.
Adakah UBXS akan naik lebih tinggi tahun ini?
UBXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UBXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:34:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

