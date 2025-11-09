UCN Harga Hari Ini

Harga langsung UCN (UCN) hari ini ialah $ 1,497.74, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UCN kepada USD penukaran adalah $ 1,497.74 setiap UCN.

UCN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- UCN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UCN didagangkan antara $ 1,494.01 (rendah) dan $ 1,504.49 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, UCN dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +2.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.06M.

UCN (UCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.77M$ 149.77M $ 149.77M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000 100,000 100,000 Rantaian Blok Awam UCHAIN

