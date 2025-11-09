U Coin Harga Hari Ini

Harga langsung U Coin (UCOIN) hari ini ialah $ 0.00554, dengan 4.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00554 setiap UCOIN.

U Coin kini berada pada kedudukan #4410 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 UCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UCOIN didagangkan antara $ 0.00519 (rendah) dan $ 0.00556 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.06424320268888757, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005203406063072631.

Dalam prestasi jangka pendek, UCOIN dipindahkan +2.00% dalam sejam terakhir dan -15.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 24.72K.

U Coin (UCOIN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4410 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa U Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.72K. Bekalan edaran UCOIN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.54M.