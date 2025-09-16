Lagi Mengenai UDAO

$0.1194
+0.50%1D
UDAO (UDAO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:05:48 (UTC+8)

UDAO (UDAO) Maklumat Harga (USD)

$ 0.1183
24J Rendah
$ 0.1201
24J Tinggi

UDAO (UDAO) harga masa nyata ialah $ 0.1194. Sepanjang 24 jam yang lalu, UDAO didagangkan antara $ 0.1183 rendah dan $ 0.1201 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UDAO sepanjang masa ialah $ 5.499689964631387, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09039231915880885.

Dari segi prestasi jangka pendek, UDAO telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UDAO (UDAO) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 84.10K
$ 23.88M
0.00
200,000,000
MATIC

Had Pasaran semasa UDAO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.10K. Bekalan edaran UDAO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.88M.

UDAO (UDAO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UDAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000594+0.50%
30 Hari$ -0.0041-3.32%
60 Hari$ -0.0038-3.09%
90 Hari$ -0.0087-6.80%
Perubahan Harga UDAO Hari Ini

Hari ini, UDAO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000594 (+0.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUDAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0041 (-3.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UDAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UDAO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0038 (-3.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UDAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0087 (-6.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UDAO (UDAO)?

Semak UDAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UDAO (UDAO)

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

UDAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UDAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UDAO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UDAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UDAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UDAO (UDAO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UDAO (UDAO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UDAO.

Semak UDAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik UDAO (UDAO)

Memahami tokenomik UDAO (UDAO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UDAO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UDAO (UDAO)

Mencari cara membeli UDAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UDAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UDAO kepada Mata Wang Tempatan

UDAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UDAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web UDAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UDAO

Berapakah nilai UDAO (UDAO) hari ini?
Harga langsung UDAO dalam USD ialah 0.1194 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UDAO ke USD?
Harga semasa UDAO ke USD ialah $ 0.1194. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UDAO?
Had pasaran untuk UDAO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UDAO?
Bekalan edaran UDAO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UDAO?
UDAO mencapai harga ATH sebanyak 5.499689964631387 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UDAO?
UDAO melihat harga ATL sebanyak 0.09039231915880885 USD.
Berapakah jumlah dagangan UDAO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UDAOialah $ 84.10K USD.
Adakah UDAO akan naik lebih tinggi tahun ini?
UDAO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UDAOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

