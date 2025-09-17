Lagi Mengenai UDS

Undeads Games Logo

Undeads GamesHargae(UDS)

1 UDS ke USD Harga Langsung:

$1.6949
-3.62%1D
USD
Undeads Games (UDS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:15 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.6429
24J Rendah
$ 2.0347
24J Tinggi

$ 1.6429
$ 2.0347
$ 2.8634474661286236
$ 0.040078546924565576
-1.05%

-3.62%

-3.78%

-3.78%

Undeads Games (UDS) harga masa nyata ialah $ 1.6949. Sepanjang 24 jam yang lalu, UDS didagangkan antara $ 1.6429 rendah dan $ 2.0347 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UDS sepanjang masa ialah $ 2.8634474661286236, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.040078546924565576.

Dari segi prestasi jangka pendek, UDS telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, -3.62% dalam 24 jam dan -3.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Undeads Games (UDS) Maklumat Pasaran

No.440

$ 77.62M
$ 311.25K
$ 423.73M
45.80M
250,000,000
250,000,000
18.31%

ETH

Had Pasaran semasa Undeads Games ialah $ 77.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 311.25K. Bekalan edaran UDS ialah 45.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 423.73M.

Undeads Games (UDS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Undeads Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.06366-3.62%
30 Hari$ +0.5002+41.86%
60 Hari$ +0.435+34.52%
90 Hari$ +0.5783+51.79%
Perubahan Harga Undeads Games Hari Ini

Hari ini, UDS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.06366 (-3.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUndeads Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.5002 (+41.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Undeads Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UDS mengalami perubahan sebanyak $ +0.435 (+34.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Undeads Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.5783 (+51.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Undeads Games (UDS)?

Semak Undeads Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Undeads Games pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UDS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Undeads Games di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Undeads Games anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Undeads Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Undeads Games (UDS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Undeads Games (UDS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Undeads Games.

Semak Undeads Games ramalan harga sekarang!

Tokenomik Undeads Games (UDS)

Memahami tokenomik Undeads Games (UDS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UDS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Undeads Games (UDS)

Mencari cara membeli Undeads Games? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Undeads Games di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UDS kepada Mata Wang Tempatan

1 Undeads Games(UDS) ke VND
44,601.2935
1 Undeads Games(UDS) ke AUD
A$2.525401
1 Undeads Games(UDS) ke GBP
1.237277
1 Undeads Games(UDS) ke EUR
1.423716
1 Undeads Games(UDS) ke USD
$1.6949
1 Undeads Games(UDS) ke MYR
RM7.11858
1 Undeads Games(UDS) ke TRY
69.948523
1 Undeads Games(UDS) ke JPY
¥247.4554
1 Undeads Games(UDS) ke ARS
ARS$2,488.825058
1 Undeads Games(UDS) ke RUB
141.01568
1 Undeads Games(UDS) ke INR
149.117302
1 Undeads Games(UDS) ke IDR
Rp27,785.241456
1 Undeads Games(UDS) ke KRW
2,337.792519
1 Undeads Games(UDS) ke PHP
96.321167
1 Undeads Games(UDS) ke EGP
￡E.81.490792
1 Undeads Games(UDS) ke BRL
R$8.966021
1 Undeads Games(UDS) ke CAD
C$2.322013
1 Undeads Games(UDS) ke BDT
206.43882
1 Undeads Games(UDS) ke NGN
2,533.468724
1 Undeads Games(UDS) ke COP
$6,594.940645
1 Undeads Games(UDS) ke ZAR
R.29.355668
1 Undeads Games(UDS) ke UAH
69.779033
1 Undeads Games(UDS) ke VES
Bs271.184
1 Undeads Games(UDS) ke CLP
$1,608.4601
1 Undeads Games(UDS) ke PKR
Rs481.080416
1 Undeads Games(UDS) ke KZT
917.144288
1 Undeads Games(UDS) ke THB
฿53.660534
1 Undeads Games(UDS) ke TWD
NT$51.01649
1 Undeads Games(UDS) ke AED
د.إ6.220283
1 Undeads Games(UDS) ke CHF
Fr1.322022
1 Undeads Games(UDS) ke HKD
HK$13.186322
1 Undeads Games(UDS) ke AMD
֏648.12976
1 Undeads Games(UDS) ke MAD
.د.م15.203253
1 Undeads Games(UDS) ke MXN
$30.982772
1 Undeads Games(UDS) ke SAR
ريال6.355875
1 Undeads Games(UDS) ke PLN
6.067742
1 Undeads Games(UDS) ke RON
лв7.220274
1 Undeads Games(UDS) ke SEK
kr15.626978
1 Undeads Games(UDS) ke BGN
лв2.796585
1 Undeads Games(UDS) ke HUF
Ft556.249231
1 Undeads Games(UDS) ke CZK
34.711552
1 Undeads Games(UDS) ke KWD
د.ك0.5152496
1 Undeads Games(UDS) ke ILS
5.644017
1 Undeads Games(UDS) ke AOA
Kz1,545.019993
1 Undeads Games(UDS) ke BHD
.د.ب0.6389773
1 Undeads Games(UDS) ke BMD
$1.6949
1 Undeads Games(UDS) ke DKK
kr10.660921
1 Undeads Games(UDS) ke HNL
L44.457227
1 Undeads Games(UDS) ke MUR
76.694225
1 Undeads Games(UDS) ke NAD
$29.440413
1 Undeads Games(UDS) ke NOK
kr16.525275
1 Undeads Games(UDS) ke NZD
$2.813534
1 Undeads Games(UDS) ke PAB
B/.1.6949
1 Undeads Games(UDS) ke PGK
K7.084682
1 Undeads Games(UDS) ke QAR
ر.ق6.169436
1 Undeads Games(UDS) ke RSD
дин.167.354426

Undeads Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Undeads Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Undeads Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Undeads Games

Berapakah nilai Undeads Games (UDS) hari ini?
Harga langsung UDS dalam USD ialah 1.6949 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UDS ke USD?
Harga semasa UDS ke USD ialah $ 1.6949. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Undeads Games?
Had pasaran untuk UDS ialah $ 77.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UDS?
Bekalan edaran UDS ialah 45.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UDS?
UDS mencapai harga ATH sebanyak 2.8634474661286236 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UDS?
UDS melihat harga ATL sebanyak 0.040078546924565576 USD.
Berapakah jumlah dagangan UDS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UDSialah $ 311.25K USD.
Adakah UDS akan naik lebih tinggi tahun ini?
UDS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UDSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Undeads Games (UDS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$1.6949
$1.6949
