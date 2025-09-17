Lagi Mengenai UFD

Unicorn Fart Dust (UFD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:22 (UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) Maklumat Harga (USD)

Unicorn Fart Dust (UFD) harga masa nyata ialah $ 0.02181. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFD didagangkan antara $ 0.02105 rendah dan $ 0.02249 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFD sepanjang masa ialah $ 0.4222777994253674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.013946593965305528.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +1.44% dalam 24 jam dan -11.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unicorn Fart Dust (UFD) Maklumat Pasaran

No.884

$ 21.81M
$ 21.81M$ 21.81M

$ 78.45K
$ 78.45K$ 78.45K

$ 21.81M
$ 21.81M$ 21.81M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Unicorn Fart Dust ialah $ 21.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.45K. Bekalan edaran UFD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.81M.

Unicorn Fart Dust (UFD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Unicorn Fart Dust hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003096+1.44%
30 Hari$ -0.0169-43.66%
60 Hari$ -0.01971-47.48%
90 Hari$ -0.00113-4.93%
Perubahan Harga Unicorn Fart Dust Hari Ini

Hari ini, UFD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003096 (+1.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnicorn Fart Dust

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0169 (-43.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Unicorn Fart Dust

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UFD mengalami perubahan sebanyak $ -0.01971 (-47.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Unicorn Fart Dust

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00113 (-4.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Unicorn Fart Dust (UFD)?

Semak Unicorn Fart Dusthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Unicorn Fart Dust pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UFD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Unicorn Fart Dust di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Unicorn Fart Dust anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Unicorn Fart Dust Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unicorn Fart Dust (UFD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unicorn Fart Dust (UFD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unicorn Fart Dust.

Semak Unicorn Fart Dust ramalan harga sekarang!

Tokenomik Unicorn Fart Dust (UFD)

Memahami tokenomik Unicorn Fart Dust (UFD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UFD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Unicorn Fart Dust (UFD)

Mencari cara membeli Unicorn Fart Dust? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Unicorn Fart Dust di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UFD kepada Mata Wang Tempatan

Unicorn Fart Dust Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Unicorn Fart Dust, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Unicorn Fart Dust Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unicorn Fart Dust

Berapakah nilai Unicorn Fart Dust (UFD) hari ini?
Harga langsung UFD dalam USD ialah 0.02181 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UFD ke USD?
Harga semasa UFD ke USD ialah $ 0.02181. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unicorn Fart Dust?
Had pasaran untuk UFD ialah $ 21.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UFD?
Bekalan edaran UFD ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UFD?
UFD mencapai harga ATH sebanyak 0.4222777994253674 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UFD?
UFD melihat harga ATL sebanyak 0.013946593965305528 USD.
Berapakah jumlah dagangan UFD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UFDialah $ 78.45K USD.
Adakah UFD akan naik lebih tinggi tahun ini?
UFD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UFDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

