1 UFO ke USD Harga Langsung:

$0.0000001776
$0.0000001776$0.0000001776
+0.22%1D
USD
UFO Gaming (UFO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:01 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000001666
$ 0.0000001666$ 0.0000001666
24J Rendah
$ 0.000000197
$ 0.000000197$ 0.000000197
24J Tinggi

$ 0.0000001666
$ 0.0000001666$ 0.0000001666

$ 0.000000197
$ 0.000000197$ 0.000000197

$ 0.000055918915890186
$ 0.000055918915890186$ 0.000055918915890186

$ 0.000000186444669851
$ 0.000000186444669851$ 0.000000186444669851

+1.08%

+0.22%

-39.38%

-39.38%

UFO Gaming (UFO) harga masa nyata ialah $ 0.0000001775. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFO didagangkan antara $ 0.0000001666 rendah dan $ 0.000000197 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFO sepanjang masa ialah $ 0.000055918915890186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000186444669851.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFO telah berubah sebanyak +1.08% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -39.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UFO Gaming (UFO) Maklumat Pasaran

No.1468

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 59.56K
$ 59.56K$ 59.56K

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.5
25,757,575,757,575.5 25,757,575,757,575.5

ETH

Had Pasaran semasa UFO Gaming ialah $ 4.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.56K. Bekalan edaran UFO ialah 25.76T, dengan jumlah bekalan sebanyak 25757575757575.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.57M.

UFO Gaming (UFO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UFO Gaming hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000039+0.22%
30 Hari$ -0.0000002175-55.07%
60 Hari$ -0.0000001443-44.85%
90 Hari$ -0.0000000739-29.40%
Perubahan Harga UFO Gaming Hari Ini

Hari ini, UFO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000039 (+0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUFO Gaming

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000002175 (-55.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UFO Gaming

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UFO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000001443 (-44.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UFO Gaming

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000000739 (-29.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UFO Gaming (UFO)?

Semak UFO Gaminghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UFO Gaming pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UFO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UFO Gaming di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UFO Gaming anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UFO Gaming Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UFO Gaming (UFO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UFO Gaming (UFO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UFO Gaming.

Semak UFO Gaming ramalan harga sekarang!

Tokenomik UFO Gaming (UFO)

Memahami tokenomik UFO Gaming (UFO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UFO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UFO Gaming (UFO)

Mencari cara membeli UFO Gaming? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UFO Gaming di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UFO kepada Mata Wang Tempatan

1 UFO Gaming(UFO) ke VND
0.0046709125
1 UFO Gaming(UFO) ke AUD
A$0.000000264475
1 UFO Gaming(UFO) ke GBP
0.000000129575
1 UFO Gaming(UFO) ke EUR
0.0000001491
1 UFO Gaming(UFO) ke USD
$0.0000001775
1 UFO Gaming(UFO) ke MYR
RM0.0000007455
1 UFO Gaming(UFO) ke TRY
0.000007325425
1 UFO Gaming(UFO) ke JPY
¥0.000025915
1 UFO Gaming(UFO) ke ARS
ARS$0.00026064455
1 UFO Gaming(UFO) ke RUB
0.000014768
1 UFO Gaming(UFO) ke INR
0.000015600475
1 UFO Gaming(UFO) ke IDR
Rp0.0029098356
1 UFO Gaming(UFO) ke KRW
0.000244827525
1 UFO Gaming(UFO) ke PHP
0.000010080225
1 UFO Gaming(UFO) ke EGP
￡E.0.0000085342
1 UFO Gaming(UFO) ke BRL
R$0.00000094075
1 UFO Gaming(UFO) ke CAD
C$0.000000243175
1 UFO Gaming(UFO) ke BDT
0.0000216195
1 UFO Gaming(UFO) ke NGN
0.0002657175
1 UFO Gaming(UFO) ke COP
$0.000690661375
1 UFO Gaming(UFO) ke ZAR
R.0.0000030743
1 UFO Gaming(UFO) ke UAH
0.000007307675
1 UFO Gaming(UFO) ke VES
Bs0.0000284
1 UFO Gaming(UFO) ke CLP
$0.0001684475
1 UFO Gaming(UFO) ke PKR
Rs0.0000503816
1 UFO Gaming(UFO) ke KZT
0.0000960488
1 UFO Gaming(UFO) ke THB
฿0.0000056232
1 UFO Gaming(UFO) ke TWD
NT$0.000005340975
1 UFO Gaming(UFO) ke AED
د.إ0.000000651425
1 UFO Gaming(UFO) ke CHF
Fr0.00000013845
1 UFO Gaming(UFO) ke HKD
HK$0.00000138095
1 UFO Gaming(UFO) ke AMD
֏0.000067876
1 UFO Gaming(UFO) ke MAD
.د.م0.000001592175
1 UFO Gaming(UFO) ke MXN
$0.000003246475
1 UFO Gaming(UFO) ke SAR
ريال0.000000665625
1 UFO Gaming(UFO) ke PLN
0.00000063545
1 UFO Gaming(UFO) ke RON
лв0.0000007597
1 UFO Gaming(UFO) ke SEK
kr0.00000163655
1 UFO Gaming(UFO) ke BGN
лв0.000000292875
1 UFO Gaming(UFO) ke HUF
Ft0.000058271475
1 UFO Gaming(UFO) ke CZK
0.000003636975
1 UFO Gaming(UFO) ke KWD
د.ك0.00000005396
1 UFO Gaming(UFO) ke ILS
0.000000591075
1 UFO Gaming(UFO) ke AOA
Kz0.000162694725
1 UFO Gaming(UFO) ke BHD
.د.ب0.0000000669175
1 UFO Gaming(UFO) ke BMD
$0.0000001775
1 UFO Gaming(UFO) ke DKK
kr0.000001116475
1 UFO Gaming(UFO) ke HNL
L0.0000046434
1 UFO Gaming(UFO) ke MUR
0.00000805495
1 UFO Gaming(UFO) ke NAD
$0.000003083175
1 UFO Gaming(UFO) ke NOK
kr0.0000017324
1 UFO Gaming(UFO) ke NZD
$0.000000296425
1 UFO Gaming(UFO) ke PAB
B/.0.0000001775
1 UFO Gaming(UFO) ke PGK
K0.000000740175
1 UFO Gaming(UFO) ke QAR
ر.ق0.0000006461
1 UFO Gaming(UFO) ke RSD
дин.0.000017524575

UFO Gaming Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UFO Gaming, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web UFO Gaming Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UFO Gaming

Berapakah nilai UFO Gaming (UFO) hari ini?
Harga langsung UFO dalam USD ialah 0.0000001775 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UFO ke USD?
Harga semasa UFO ke USD ialah $ 0.0000001775. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UFO Gaming?
Had pasaran untuk UFO ialah $ 4.57M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UFO?
Bekalan edaran UFO ialah 25.76T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UFO?
UFO mencapai harga ATH sebanyak 0.000055918915890186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UFO?
UFO melihat harga ATL sebanyak 0.000000186444669851 USD.
Berapakah jumlah dagangan UFO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UFOialah $ 59.56K USD.
Adakah UFO akan naik lebih tinggi tahun ini?
UFO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UFOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

