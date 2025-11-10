Ulalo HealthPassport Harga Hari Ini

Harga langsung Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini ialah $ 0.001592, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ULA kepada USD penukaran adalah $ 0.001592 setiap ULA.

Ulalo HealthPassport kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ULA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ULA didagangkan antara $ 0.001493 (rendah) dan $ 0.0016 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ULA dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -18.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.96K.

Ulalo HealthPassport (ULA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam AVAX_CCHAIN

