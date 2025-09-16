Lagi Mengenai ULTIMA

$7,097.05
-3.58%1D
ULTIMA (ULTIMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:12 (UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 7,051
$ 7,051$ 7,051
24J Rendah
$ 7,610
$ 7,610$ 7,610
24J Tinggi

$ 7,051
$ 7,051$ 7,051

$ 7,610
$ 7,610$ 7,610

$ 22,681.001065843044
$ 22,681.001065843044$ 22,681.001065843044

$ 2,046.4140488264795
$ 2,046.4140488264795$ 2,046.4140488264795

-1.18%

-3.58%

+5.25%

+5.25%

ULTIMA (ULTIMA) harga masa nyata ialah $ 7,097.05. Sepanjang 24 jam yang lalu, ULTIMA didagangkan antara $ 7,051 rendah dan $ 7,610 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ULTIMA sepanjang masa ialah $ 22,681.001065843044, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,046.4140488264795.

Dari segi prestasi jangka pendek, ULTIMA telah berubah sebanyak -1.18% sejak sejam yang lalu, -3.58% dalam 24 jam dan +5.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ULTIMA (ULTIMA) Maklumat Pasaran

No.218

$ 265.49M
$ 265.49M$ 265.49M

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 709.71M
$ 709.71M$ 709.71M

37.41K
37.41K 37.41K

100,000
100,000 100,000

100,000
100,000 100,000

37.40%

SMART

Had Pasaran semasa ULTIMA ialah $ 265.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.28M. Bekalan edaran ULTIMA ialah 37.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 709.71M.

ULTIMA (ULTIMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ULTIMA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -263.508-3.58%
30 Hari$ +3,462.4+95.26%
60 Hari$ +1,366.64+23.84%
90 Hari$ -704.06-9.03%
Perubahan Harga ULTIMA Hari Ini

Hari ini, ULTIMA mencatatkan perubahan sebanyak $ -263.508 (-3.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariULTIMA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +3,462.4 (+95.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ULTIMA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ULTIMA mengalami perubahan sebanyak $ +1,366.64 (+23.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ULTIMA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -704.06 (-9.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ULTIMA (ULTIMA)?

Semak ULTIMAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ULTIMA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ULTIMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ULTIMA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ULTIMA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ULTIMA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ULTIMA (ULTIMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ULTIMA (ULTIMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ULTIMA.

Semak ULTIMA ramalan harga sekarang!

Tokenomik ULTIMA (ULTIMA)

Memahami tokenomik ULTIMA (ULTIMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ULTIMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ULTIMA (ULTIMA)

Mencari cara membeli ULTIMA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ULTIMA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ULTIMA kepada Mata Wang Tempatan

ULTIMA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ULTIMA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ULTIMA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ULTIMA

Berapakah nilai ULTIMA (ULTIMA) hari ini?
Harga langsung ULTIMA dalam USD ialah 7,097.05 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ULTIMA ke USD?
Harga semasa ULTIMA ke USD ialah $ 7,097.05. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ULTIMA?
Had pasaran untuk ULTIMA ialah $ 265.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ULTIMA?
Bekalan edaran ULTIMA ialah 37.41K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ULTIMA?
ULTIMA mencapai harga ATH sebanyak 22,681.001065843044 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ULTIMA?
ULTIMA melihat harga ATL sebanyak 2,046.4140488264795 USD.
Berapakah jumlah dagangan ULTIMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ULTIMAialah $ 2.28M USD.
Adakah ULTIMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ULTIMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ULTIMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:12 (UTC+8)

