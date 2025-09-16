Apakah itu UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UMA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak UMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang UMA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UMA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UMA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UMA (UMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UMA (UMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UMA.

Semak UMA ramalan harga sekarang!

Tokenomik UMA (UMA)

Memahami tokenomik UMA (UMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UMA (UMA)

Mencari cara membeli UMA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UMA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UMA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

UMA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UMA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UMA Berapakah nilai UMA (UMA) hari ini? Harga langsung UMA dalam USD ialah 1.3268 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UMA ke USD? $ 1.3268 . Lihat Harga semasa UMA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UMA? Had pasaran untuk UMA ialah $ 119.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UMA? Bekalan edaran UMA ialah 90.06M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UMA? UMA mencapai harga ATH sebanyak 43.36929981 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UMA? UMA melihat harga ATL sebanyak 0.8985981014222436 USD . Berapakah jumlah dagangan UMA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UMAialah $ 413.28K USD . Adakah UMA akan naik lebih tinggi tahun ini? UMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

UMA (UMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC