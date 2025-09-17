Lagi Mengenai UNFI

Unifi Protocol DAOHargae(UNFI)

$0.2133
-0.88%1D
USD
Unifi Protocol DAO (UNFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:39 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2072
24J Rendah
$ 0.2206
24J Tinggi

$ 0.2072
$ 0.2206
$ 43.91306093
$ 0.1283238235175434
+0.56%

-0.88%

-1.03%

-1.03%

Unifi Protocol DAO (UNFI) harga masa nyata ialah $ 0.2133. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNFI didagangkan antara $ 0.2072 rendah dan $ 0.2206 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNFI sepanjang masa ialah $ 43.91306093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1283238235175434.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNFI telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan -1.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Maklumat Pasaran

No.1854

$ 2.04M
$ 56.70K
$ 2.13M
9.55M
10,000,000
9,548,651.10357291
95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Unifi Protocol DAO ialah $ 2.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.70K. Bekalan edaran UNFI ialah 9.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9548651.10357291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.13M.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Unifi Protocol DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001894-0.88%
30 Hari$ -0.0381-15.16%
60 Hari$ +0.0542+34.06%
90 Hari$ +0.0248+13.15%
Perubahan Harga Unifi Protocol DAO Hari Ini

Hari ini, UNFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001894 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnifi Protocol DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0381 (-15.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Unifi Protocol DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNFI mengalami perubahan sebanyak $ +0.0542 (+34.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Unifi Protocol DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0248 (+13.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Unifi Protocol DAO (UNFI)?

Semak Unifi Protocol DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Unifi Protocol DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Unifi Protocol DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Unifi Protocol DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Unifi Protocol DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unifi Protocol DAO (UNFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unifi Protocol DAO (UNFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unifi Protocol DAO.

Semak Unifi Protocol DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI)

Memahami tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Unifi Protocol DAO (UNFI)

Mencari cara membeli Unifi Protocol DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Unifi Protocol DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNFI kepada Mata Wang Tempatan

Unifi Protocol DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Unifi Protocol DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Unifi Protocol DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unifi Protocol DAO

Berapakah nilai Unifi Protocol DAO (UNFI) hari ini?
Harga langsung UNFI dalam USD ialah 0.2133 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNFI ke USD?
Harga semasa UNFI ke USD ialah $ 0.2133. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unifi Protocol DAO?
Had pasaran untuk UNFI ialah $ 2.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNFI?
Bekalan edaran UNFI ialah 9.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNFI?
UNFI mencapai harga ATH sebanyak 43.91306093 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNFI?
UNFI melihat harga ATL sebanyak 0.1283238235175434 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNFIialah $ 56.70K USD.
Adakah UNFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Unifi Protocol DAO (UNFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

