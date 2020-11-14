Tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI)

Tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI)

Lihat cerapan utama tentang Unifi Protocol DAO (UNFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Unifi Protocol DAO (UNFI) Maklumat

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

https://www.unifiprotocol.com/
https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435
https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Unifi Protocol DAO (UNFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.01M
Jumlah Bekalan:
$ 9.55M
Bekalan Edaran:
$ 9.55M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 44.0355
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1283238235175434
Harga Semasa:
$ 0.2102
Tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Unifi Protocol DAO (UNFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UNFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UNFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UNFI, terokai UNFI harga langsung token!

