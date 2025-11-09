UnitedHealth Harga Hari Ini

Harga langsung UnitedHealth (UNHON) hari ini ialah $ 327.34, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNHON kepada USD penukaran adalah $ 327.34 setiap UNHON.

UnitedHealth kini berada pada kedudukan #2102 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.04M, dengan bekalan edaran sebanyak 3.19K UNHON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNHON didagangkan antara $ 316.84 (rendah) dan $ 341.77 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 390.3287355029531, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 304.5677510227731.

Dalam prestasi jangka pendek, UNHON dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan -4.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 66.56K.

UnitedHealth (UNHON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2102 Modal Pasaran $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Kelantangan (24J) $ 66.56K$ 66.56K $ 66.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Bekalan Peredaran 3.19K 3.19K 3.19K Jumlah Bekalan 3,188.0835429 3,188.0835429 3,188.0835429 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa UnitedHealth ialah $ 1.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.56K. Bekalan edaran UNHON ialah 3.19K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3188.0835429. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04M.