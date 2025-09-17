Lagi Mengenai UNI

Maklumat Harga UNI

Laman Web Rasmi UNI

Tokenomik UNI

Ramalan Harga UNI

Sejarah UNI

UNI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang UNI-ke-Fiat

UNI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

UNISWAP Logo

UNISWAPHargae(UNI)

1 UNI ke USD Harga Langsung:

$9.243
$9.243$9.243
+0.09%1D
USD
UNISWAP (UNI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:08 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.057
$ 9.057$ 9.057
24J Rendah
$ 9.346
$ 9.346$ 9.346
24J Tinggi

$ 9.057
$ 9.057$ 9.057

$ 9.346
$ 9.346$ 9.346

$ 44.9740635
$ 44.9740635$ 44.9740635

$ 0.418997551386
$ 0.418997551386$ 0.418997551386

-0.62%

+0.09%

-2.45%

-2.45%

UNISWAP (UNI) harga masa nyata ialah $ 9.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNI didagangkan antara $ 9.057 rendah dan $ 9.346 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNI sepanjang masa ialah $ 44.9740635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.418997551386.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNI telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -2.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UNISWAP (UNI) Maklumat Pasaran

No.25

$ 5.82B
$ 5.82B$ 5.82B

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

$ 9.24B
$ 9.24B$ 9.24B

630.33M
630.33M 630.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.14%

ETH

Had Pasaran semasa UNISWAP ialah $ 5.82B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.29M. Bekalan edaran UNI ialah 630.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.24B.

UNISWAP (UNI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UNISWAP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00831+0.09%
30 Hari$ -1.773-16.10%
60 Hari$ -0.905-8.93%
90 Hari$ +1.91+26.05%
Perubahan Harga UNISWAP Hari Ini

Hari ini, UNI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00831 (+0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUNISWAP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.773 (-16.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UNISWAP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNI mengalami perubahan sebanyak $ -0.905 (-8.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UNISWAP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.91 (+26.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UNISWAP (UNI)?

Semak UNISWAPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UNISWAP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UNISWAP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UNISWAP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UNISWAP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UNISWAP (UNI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UNISWAP (UNI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UNISWAP.

Semak UNISWAP ramalan harga sekarang!

Tokenomik UNISWAP (UNI)

Memahami tokenomik UNISWAP (UNI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UNISWAP (UNI)

Mencari cara membeli UNISWAP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UNISWAP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNI kepada Mata Wang Tempatan

1 UNISWAP(UNI) ke VND
243,150.6
1 UNISWAP(UNI) ke AUD
A$13.7676
1 UNISWAP(UNI) ke GBP
6.7452
1 UNISWAP(UNI) ke EUR
7.7616
1 UNISWAP(UNI) ke USD
$9.24
1 UNISWAP(UNI) ke MYR
RM38.808
1 UNISWAP(UNI) ke TRY
381.3348
1 UNISWAP(UNI) ke JPY
¥1,349.04
1 UNISWAP(UNI) ke ARS
ARS$13,568.2008
1 UNISWAP(UNI) ke RUB
768.768
1 UNISWAP(UNI) ke INR
812.1036
1 UNISWAP(UNI) ke IDR
Rp151,475.3856
1 UNISWAP(UNI) ke KRW
12,744.8244
1 UNISWAP(UNI) ke PHP
524.7396
1 UNISWAP(UNI) ke EGP
￡E.444.2592
1 UNISWAP(UNI) ke BRL
R$48.972
1 UNISWAP(UNI) ke CAD
C$12.6588
1 UNISWAP(UNI) ke BDT
1,125.432
1 UNISWAP(UNI) ke NGN
13,832.28
1 UNISWAP(UNI) ke COP
$35,953.302
1 UNISWAP(UNI) ke ZAR
R.160.0368
1 UNISWAP(UNI) ke UAH
380.4108
1 UNISWAP(UNI) ke VES
Bs1,478.4
1 UNISWAP(UNI) ke CLP
$8,768.76
1 UNISWAP(UNI) ke PKR
Rs2,622.6816
1 UNISWAP(UNI) ke KZT
4,999.9488
1 UNISWAP(UNI) ke THB
฿292.7232
1 UNISWAP(UNI) ke TWD
NT$278.0316
1 UNISWAP(UNI) ke AED
د.إ33.9108
1 UNISWAP(UNI) ke CHF
Fr7.2072
1 UNISWAP(UNI) ke HKD
HK$71.8872
1 UNISWAP(UNI) ke AMD
֏3,533.376
1 UNISWAP(UNI) ke MAD
.د.م82.8828
1 UNISWAP(UNI) ke MXN
$168.9996
1 UNISWAP(UNI) ke SAR
ريال34.65
1 UNISWAP(UNI) ke PLN
33.0792
1 UNISWAP(UNI) ke RON
лв39.5472
1 UNISWAP(UNI) ke SEK
kr85.1928
1 UNISWAP(UNI) ke BGN
лв15.246
1 UNISWAP(UNI) ke HUF
Ft3,033.3996
1 UNISWAP(UNI) ke CZK
189.3276
1 UNISWAP(UNI) ke KWD
د.ك2.80896
1 UNISWAP(UNI) ke ILS
30.7692
1 UNISWAP(UNI) ke AOA
Kz8,469.2916
1 UNISWAP(UNI) ke BHD
.د.ب3.48348
1 UNISWAP(UNI) ke BMD
$9.24
1 UNISWAP(UNI) ke DKK
kr58.1196
1 UNISWAP(UNI) ke HNL
L241.7184
1 UNISWAP(UNI) ke MUR
419.3112
1 UNISWAP(UNI) ke NAD
$160.4988
1 UNISWAP(UNI) ke NOK
kr90.1824
1 UNISWAP(UNI) ke NZD
$15.4308
1 UNISWAP(UNI) ke PAB
B/.9.24
1 UNISWAP(UNI) ke PGK
K38.5308
1 UNISWAP(UNI) ke QAR
ر.ق33.6336
1 UNISWAP(UNI) ke RSD
дин.912.2652

UNISWAP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UNISWAP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web UNISWAP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UNISWAP

Berapakah nilai UNISWAP (UNI) hari ini?
Harga langsung UNI dalam USD ialah 9.24 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNI ke USD?
Harga semasa UNI ke USD ialah $ 9.24. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UNISWAP?
Had pasaran untuk UNI ialah $ 5.82B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNI?
Bekalan edaran UNI ialah 630.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNI?
UNI mencapai harga ATH sebanyak 44.9740635 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNI?
UNI melihat harga ATL sebanyak 0.418997551386 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNIialah $ 3.29M USD.
Adakah UNI akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:08 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan