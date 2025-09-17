Lagi Mengenai UNIBOT

$2.752
$2.752$2.752
+0.91%1D
UniBot (UNIBOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:15 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.638
$ 2.638$ 2.638
24J Rendah
$ 2.851
$ 2.851$ 2.851
24J Tinggi

$ 2.638
$ 2.638$ 2.638

$ 2.851
$ 2.851$ 2.851

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815$ 236.43365030694815

$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102$ 2.019712579714102

+0.91%

+0.91%

+1.66%

+1.66%

UniBot (UNIBOT) harga masa nyata ialah $ 2.752. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIBOT didagangkan antara $ 2.638 rendah dan $ 2.851 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIBOT sepanjang masa ialah $ 236.43365030694815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.019712579714102.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIBOT telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan +1.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UniBot (UNIBOT) Maklumat Pasaran

No.1729

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa UniBot ialah $ 2.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.03K. Bekalan edaran UNIBOT ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.75M.

UniBot (UNIBOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UniBot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02482+0.91%
30 Hari$ -0.501-15.41%
60 Hari$ +0.147+5.64%
90 Hari$ +0.244+9.72%
Perubahan Harga UniBot Hari Ini

Hari ini, UNIBOT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02482 (+0.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUniBot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.501 (-15.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UniBot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNIBOT mengalami perubahan sebanyak $ +0.147 (+5.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UniBot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.244 (+9.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UniBot (UNIBOT)?

Semak UniBothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot's free-to-use Telegram bot.

UniBot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UniBot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNIBOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UniBot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UniBot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UniBot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UniBot (UNIBOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UniBot (UNIBOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UniBot.

Semak UniBot ramalan harga sekarang!

Tokenomik UniBot (UNIBOT)

Memahami tokenomik UniBot (UNIBOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNIBOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UniBot (UNIBOT)

Mencari cara membeli UniBot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UniBot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNIBOT kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UniBot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai UniBot (UNIBOT) hari ini?
Harga langsung UNIBOT dalam USD ialah 2.752 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNIBOT ke USD?
Harga semasa UNIBOT ke USD ialah $ 2.752. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UniBot?
Had pasaran untuk UNIBOT ialah $ 2.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNIBOT?
Bekalan edaran UNIBOT ialah 1.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNIBOT?
UNIBOT mencapai harga ATH sebanyak 236.43365030694815 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNIBOT?
UNIBOT melihat harga ATL sebanyak 2.019712579714102 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNIBOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNIBOTialah $ 57.03K USD.
Adakah UNIBOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNIBOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNIBOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:15 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

