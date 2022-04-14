Tokenomik UNILAPSE (UNILAPSE)

Lihat cerapan utama tentang UNILAPSE (UNILAPSE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
UNILAPSE (UNILAPSE) Maklumat

UNILAPSE is a cutting-edge NFT platform designed to empower artists and collectors by offering a. diverse range of features and functionalities that break down barriers and unlock new possibilities.

UNILAPSE (UNILAPSE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UNILAPSE (UNILAPSE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.108268
$ 0.108268$ 0.108268
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0005061
$ 0.0005061$ 0.0005061

Tokenomik UNILAPSE (UNILAPSE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik UNILAPSE (UNILAPSE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UNILAPSE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UNILAPSE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UNILAPSE, terokai UNILAPSE harga langsung token!

Penafian

