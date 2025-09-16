Lagi Mengenai UNIT0

$0.3045
-0.84%1D
Units.Network (UNIT0) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:33 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3006
24J Rendah
$ 0.3162
24J Tinggi

$ 0.3006
$ 0.3162
$ 3.788279893392064
$ 0.09559489333212444
-0.04%

-0.84%

-6.02%

-6.02%

Units.Network (UNIT0) harga masa nyata ialah $ 0.3045. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNIT0 didagangkan antara $ 0.3006 rendah dan $ 0.3162 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNIT0 sepanjang masa ialah $ 3.788279893392064, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09559489333212444.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNIT0 telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.84% dalam 24 jam dan -6.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Units.Network (UNIT0) Maklumat Pasaran

No.1985

$ 1.55M
$ 320.44K
$ 30.71M
5.10M
--
100,856,858.40651084
WAVES

Had Pasaran semasa Units.Network ialah $ 1.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 320.44K. Bekalan edaran UNIT0 ialah 5.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100856858.40651084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.71M.

Units.Network (UNIT0) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Units.Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002579-0.84%
30 Hari$ +0.1045+52.25%
60 Hari$ +0.1913+168.99%
90 Hari$ +0.184+152.69%
Perubahan Harga Units.Network Hari Ini

Hari ini, UNIT0 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002579 (-0.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnits.Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1045 (+52.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Units.Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNIT0 mengalami perubahan sebanyak $ +0.1913 (+168.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Units.Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.184 (+152.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Units.Network (UNIT0)?

Semak Units.Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Units.Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNIT0 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Units.Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Units.Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Units.Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Units.Network (UNIT0) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Units.Network (UNIT0) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Units.Network.

Semak Units.Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Units.Network (UNIT0)

Memahami tokenomik Units.Network (UNIT0) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNIT0 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Units.Network (UNIT0)

Mencari cara membeli Units.Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Units.Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNIT0 kepada Mata Wang Tempatan

1 Units.Network(UNIT0) ke VND
8,012.9175
1 Units.Network(UNIT0) ke AUD
A$0.45675
1 Units.Network(UNIT0) ke GBP
0.222285
1 Units.Network(UNIT0) ke EUR
0.25578
1 Units.Network(UNIT0) ke USD
$0.3045
1 Units.Network(UNIT0) ke MYR
RM1.2789
1 Units.Network(UNIT0) ke TRY
12.56976
1 Units.Network(UNIT0) ke JPY
¥44.457
1 Units.Network(UNIT0) ke ARS
ARS$445.17291
1 Units.Network(UNIT0) ke RUB
25.3344
1 Units.Network(UNIT0) ke INR
26.80209
1 Units.Network(UNIT0) ke IDR
Rp4,991.80248
1 Units.Network(UNIT0) ke KRW
420.578445
1 Units.Network(UNIT0) ke PHP
17.2956
1 Units.Network(UNIT0) ke EGP
￡E.14.64036
1 Units.Network(UNIT0) ke BRL
R$1.61385
1 Units.Network(UNIT0) ke CAD
C$0.417165
1 Units.Network(UNIT0) ke BDT
37.0881
1 Units.Network(UNIT0) ke NGN
455.15442
1 Units.Network(UNIT0) ke COP
$1,184.824725
1 Units.Network(UNIT0) ke ZAR
R.5.28003
1 Units.Network(UNIT0) ke UAH
12.536265
1 Units.Network(UNIT0) ke VES
Bs48.72
1 Units.Network(UNIT0) ke CLP
$288.9705
1 Units.Network(UNIT0) ke PKR
Rs86.42928
1 Units.Network(UNIT0) ke KZT
164.77104
1 Units.Network(UNIT0) ke THB
฿9.65874
1 Units.Network(UNIT0) ke TWD
NT$9.162405
1 Units.Network(UNIT0) ke AED
د.إ1.117515
1 Units.Network(UNIT0) ke CHF
Fr0.23751
1 Units.Network(UNIT0) ke HKD
HK$2.36901
1 Units.Network(UNIT0) ke AMD
֏116.4408
1 Units.Network(UNIT0) ke MAD
.د.م2.731365
1 Units.Network(UNIT0) ke MXN
$5.575395
1 Units.Network(UNIT0) ke SAR
ريال1.141875
1 Units.Network(UNIT0) ke PLN
1.093155
1 Units.Network(UNIT0) ke RON
лв1.300215
1 Units.Network(UNIT0) ke SEK
kr2.810535
1 Units.Network(UNIT0) ke BGN
лв0.502425
1 Units.Network(UNIT0) ke HUF
Ft100.06479
1 Units.Network(UNIT0) ke CZK
6.24834
1 Units.Network(UNIT0) ke KWD
د.ك0.092568
1 Units.Network(UNIT0) ke ILS
1.013985
1 Units.Network(UNIT0) ke AOA
Kz277.573065
1 Units.Network(UNIT0) ke BHD
.د.ب0.1147965
1 Units.Network(UNIT0) ke BMD
$0.3045
1 Units.Network(UNIT0) ke DKK
kr1.915305
1 Units.Network(UNIT0) ke HNL
L7.987035
1 Units.Network(UNIT0) ke MUR
13.778625
1 Units.Network(UNIT0) ke NAD
$5.289165
1 Units.Network(UNIT0) ke NOK
kr2.974965
1 Units.Network(UNIT0) ke NZD
$0.508515
1 Units.Network(UNIT0) ke PAB
B/.0.3045
1 Units.Network(UNIT0) ke PGK
K1.27281
1 Units.Network(UNIT0) ke QAR
ر.ق1.10838
1 Units.Network(UNIT0) ke RSD
дин.30.10287

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Units.Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Units.Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Units.Network

Berapakah nilai Units.Network (UNIT0) hari ini?
Harga langsung UNIT0 dalam USD ialah 0.3045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNIT0 ke USD?
Harga semasa UNIT0 ke USD ialah $ 0.3045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Units.Network?
Had pasaran untuk UNIT0 ialah $ 1.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNIT0?
Bekalan edaran UNIT0 ialah 5.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNIT0?
UNIT0 mencapai harga ATH sebanyak 3.788279893392064 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNIT0?
UNIT0 melihat harga ATL sebanyak 0.09559489333212444 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNIT0?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNIT0ialah $ 320.44K USD.
Adakah UNIT0 akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNIT0 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNIT0ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:33 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

