$0.00238
+4.84%1D
Lunos (UNO) Carta Harga Langsung
Lunos (UNO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00222
24J Rendah
$ 0.00258
24J Tinggi

$ 0.00222
$ 0.00258
$ 1.23343715
$ 0.002067445721327751
-1.66%

+4.84%

-12.18%

-12.18%

Lunos (UNO) harga masa nyata ialah $ 0.00238. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNO didagangkan antara $ 0.00222 rendah dan $ 0.00258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNO sepanjang masa ialah $ 1.23343715, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002067445721327751.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNO telah berubah sebanyak -1.66% sejak sejam yang lalu, +4.84% dalam 24 jam dan -12.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lunos (UNO) Maklumat Pasaran

No.2710

$ 265.53K
$ 1.08K
$ 915.47K
111.57M
384,649,206
316,649,184
29.00%

ETH

Had Pasaran semasa Lunos ialah $ 265.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.08K. Bekalan edaran UNO ialah 111.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 316649184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 915.47K.

Lunos (UNO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lunos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001099+4.84%
30 Hari$ -0.001-29.59%
60 Hari$ -0.00011-4.42%
90 Hari$ -0.00055-18.78%
Perubahan Harga Lunos Hari Ini

Hari ini, UNO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001099 (+4.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLunos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001 (-29.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lunos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNO mengalami perubahan sebanyak $ -0.00011 (-4.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lunos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00055 (-18.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lunos (UNO)?

Semak Lunoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lunos (UNO)

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Lunos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lunos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lunos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lunos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lunos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lunos (UNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lunos (UNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lunos.

Semak Lunos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lunos (UNO)

Memahami tokenomik Lunos (UNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lunos (UNO)

Mencari cara membeli Lunos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lunos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNO kepada Mata Wang Tempatan

1 Lunos(UNO) ke VND
62.6297
1 Lunos(UNO) ke AUD
A$0.0035462
1 Lunos(UNO) ke GBP
0.0017374
1 Lunos(UNO) ke EUR
0.0019992
1 Lunos(UNO) ke USD
$0.00238
1 Lunos(UNO) ke MYR
RM0.009996
1 Lunos(UNO) ke TRY
0.0982226
1 Lunos(UNO) ke JPY
¥0.34748
1 Lunos(UNO) ke ARS
ARS$3.4846056
1 Lunos(UNO) ke RUB
0.198016
1 Lunos(UNO) ke INR
0.2094162
1 Lunos(UNO) ke IDR
Rp39.0163872
1 Lunos(UNO) ke KRW
3.2827578
1 Lunos(UNO) ke PHP
0.135303
1 Lunos(UNO) ke EGP
￡E.0.1144066
1 Lunos(UNO) ke BRL
R$0.0125902
1 Lunos(UNO) ke CAD
C$0.0032606
1 Lunos(UNO) ke BDT
0.289884
1 Lunos(UNO) ke NGN
3.5575288
1 Lunos(UNO) ke COP
$9.260699
1 Lunos(UNO) ke ZAR
R.0.0412454
1 Lunos(UNO) ke UAH
0.0979846
1 Lunos(UNO) ke VES
Bs0.3808
1 Lunos(UNO) ke CLP
$2.261
1 Lunos(UNO) ke PKR
Rs0.6755392
1 Lunos(UNO) ke KZT
1.2878656
1 Lunos(UNO) ke THB
฿0.0753984
1 Lunos(UNO) ke TWD
NT$0.071638
1 Lunos(UNO) ke AED
د.إ0.0087346
1 Lunos(UNO) ke CHF
Fr0.0018564
1 Lunos(UNO) ke HKD
HK$0.0185164
1 Lunos(UNO) ke AMD
֏0.910112
1 Lunos(UNO) ke MAD
.د.م0.0213486
1 Lunos(UNO) ke MXN
$0.0434826
1 Lunos(UNO) ke SAR
ريال0.008925
1 Lunos(UNO) ke PLN
0.0085204
1 Lunos(UNO) ke RON
лв0.0101388
1 Lunos(UNO) ke SEK
kr0.0219436
1 Lunos(UNO) ke BGN
лв0.003927
1 Lunos(UNO) ke HUF
Ft0.7813302
1 Lunos(UNO) ke CZK
0.0487662
1 Lunos(UNO) ke KWD
د.ك0.00072352
1 Lunos(UNO) ke ILS
0.0079254
1 Lunos(UNO) ke AOA
Kz2.1695366
1 Lunos(UNO) ke BHD
.د.ب0.00089726
1 Lunos(UNO) ke BMD
$0.00238
1 Lunos(UNO) ke DKK
kr0.0149702
1 Lunos(UNO) ke HNL
L0.0624274
1 Lunos(UNO) ke MUR
0.107695
1 Lunos(UNO) ke NAD
$0.0413406
1 Lunos(UNO) ke NOK
kr0.0232288
1 Lunos(UNO) ke NZD
$0.0039746
1 Lunos(UNO) ke PAB
B/.0.00238
1 Lunos(UNO) ke PGK
K0.0099484
1 Lunos(UNO) ke QAR
ر.ق0.0086632
1 Lunos(UNO) ke RSD
дин.0.2350964

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lunos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lunos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lunos

Berapakah nilai Lunos (UNO) hari ini?
Harga langsung UNO dalam USD ialah 0.00238 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNO ke USD?
Harga semasa UNO ke USD ialah $ 0.00238. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lunos?
Had pasaran untuk UNO ialah $ 265.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNO?
Bekalan edaran UNO ialah 111.57M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNO?
UNO mencapai harga ATH sebanyak 1.23343715 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNO?
UNO melihat harga ATL sebanyak 0.002067445721327751 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNOialah $ 1.08K USD.
Adakah UNO akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Lunos (UNO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

