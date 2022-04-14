Tokenomik Lunos (UNO)

Lihat cerapan utama tentang Lunos (UNO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Lunos (UNO) Maklumat

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Laman Web Rasmi:
https://lunos.xyz/
Kertas putih:
https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77

Lunos (UNO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lunos (UNO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 281.15K
Jumlah Bekalan:
$ 316.65M
Bekalan Edaran:
$ 111.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 969.32K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.09
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002067445721327751
Harga Semasa:
$ 0.00252
Tokenomik Lunos (UNO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lunos (UNO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UNO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UNO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UNO, terokai UNO harga langsung token!

Penafian

