Unipoly Coin Logo

Unipoly CoinHargae(UNP)

1 UNP ke USD Harga Langsung:

$0.17281
$0.17281$0.17281
-0.22%1D
USD
Unipoly Coin (UNP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:10 (UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.17002
$ 0.17002$ 0.17002
24J Rendah
$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737
24J Tinggi

$ 0.17002
$ 0.17002$ 0.17002

$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

-0.15%

-0.22%

+5.88%

+5.88%

Unipoly Coin (UNP) harga masa nyata ialah $ 0.17272. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNP didagangkan antara $ 0.17002 rendah dan $ 0.1737 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UNP sepanjang masa ialah $ 0.29955878081047876, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009826563500557434.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNP telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +5.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unipoly Coin (UNP) Maklumat Pasaran

No.675

$ 37.87M
$ 37.87M$ 37.87M

$ 437.81K
$ 437.81K$ 437.81K

$ 172.72M
$ 172.72M$ 172.72M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

ETH

Had Pasaran semasa Unipoly Coin ialah $ 37.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 437.81K. Bekalan edaran UNP ialah 219.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.72M.

Unipoly Coin (UNP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Unipoly Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000381-0.22%
30 Hari$ +0.00737+4.45%
60 Hari$ -0.02137-11.02%
90 Hari$ -0.02851-14.17%
Perubahan Harga Unipoly Coin Hari Ini

Hari ini, UNP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000381 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnipoly Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00737 (+4.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Unipoly Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNP mengalami perubahan sebanyak $ -0.02137 (-11.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Unipoly Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02851 (-14.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Unipoly Coin (UNP)?

Semak Unipoly Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Unipoly Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Unipoly Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Unipoly Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Unipoly Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unipoly Coin (UNP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unipoly Coin (UNP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unipoly Coin.

Semak Unipoly Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Unipoly Coin (UNP)

Memahami tokenomik Unipoly Coin (UNP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Unipoly Coin (UNP)

Mencari cara membeli Unipoly Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Unipoly Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNP kepada Mata Wang Tempatan

1 Unipoly Coin(UNP) ke VND
4,545.1268
1 Unipoly Coin(UNP) ke AUD
A$0.2573528
1 Unipoly Coin(UNP) ke GBP
0.1260856
1 Unipoly Coin(UNP) ke EUR
0.1450848
1 Unipoly Coin(UNP) ke USD
$0.17272
1 Unipoly Coin(UNP) ke MYR
RM0.725424
1 Unipoly Coin(UNP) ke TRY
7.1281544
1 Unipoly Coin(UNP) ke JPY
¥25.21712
1 Unipoly Coin(UNP) ke ARS
ARS$252.8828064
1 Unipoly Coin(UNP) ke RUB
14.370304
1 Unipoly Coin(UNP) ke INR
15.1976328
1 Unipoly Coin(UNP) ke IDR
Rp2,831.4749568
1 Unipoly Coin(UNP) ke KRW
238.2344232
1 Unipoly Coin(UNP) ke PHP
9.819132
1 Unipoly Coin(UNP) ke EGP
￡E.8.3026504
1 Unipoly Coin(UNP) ke BRL
R$0.9136888
1 Unipoly Coin(UNP) ke CAD
C$0.2366264
1 Unipoly Coin(UNP) ke BDT
21.037296
1 Unipoly Coin(UNP) ke NGN
258.1749472
1 Unipoly Coin(UNP) ke COP
$672.062156
1 Unipoly Coin(UNP) ke ZAR
R.2.9932376
1 Unipoly Coin(UNP) ke UAH
7.1108824
1 Unipoly Coin(UNP) ke VES
Bs27.6352
1 Unipoly Coin(UNP) ke CLP
$164.084
1 Unipoly Coin(UNP) ke PKR
Rs49.0248448
1 Unipoly Coin(UNP) ke KZT
93.4622464
1 Unipoly Coin(UNP) ke THB
฿5.4717696
1 Unipoly Coin(UNP) ke TWD
NT$5.198872
1 Unipoly Coin(UNP) ke AED
د.إ0.6338824
1 Unipoly Coin(UNP) ke CHF
Fr0.1347216
1 Unipoly Coin(UNP) ke HKD
HK$1.3437616
1 Unipoly Coin(UNP) ke AMD
֏66.048128
1 Unipoly Coin(UNP) ke MAD
.د.م1.5492984
1 Unipoly Coin(UNP) ke MXN
$3.1555944
1 Unipoly Coin(UNP) ke SAR
ريال0.6477
1 Unipoly Coin(UNP) ke PLN
0.6183376
1 Unipoly Coin(UNP) ke RON
лв0.7357872
1 Unipoly Coin(UNP) ke SEK
kr1.5924784
1 Unipoly Coin(UNP) ke BGN
лв0.284988
1 Unipoly Coin(UNP) ke HUF
Ft56.7022488
1 Unipoly Coin(UNP) ke CZK
3.5390328
1 Unipoly Coin(UNP) ke KWD
د.ك0.05250688
1 Unipoly Coin(UNP) ke ILS
0.5751576
1 Unipoly Coin(UNP) ke AOA
Kz157.4463704
1 Unipoly Coin(UNP) ke BHD
.د.ب0.06511544
1 Unipoly Coin(UNP) ke BMD
$0.17272
1 Unipoly Coin(UNP) ke DKK
kr1.0864088
1 Unipoly Coin(UNP) ke HNL
L4.5304456
1 Unipoly Coin(UNP) ke MUR
7.81558
1 Unipoly Coin(UNP) ke NAD
$3.0001464
1 Unipoly Coin(UNP) ke NOK
kr1.6857472
1 Unipoly Coin(UNP) ke NZD
$0.2884424
1 Unipoly Coin(UNP) ke PAB
B/.0.17272
1 Unipoly Coin(UNP) ke PGK
K0.7219696
1 Unipoly Coin(UNP) ke QAR
ر.ق0.6287008
1 Unipoly Coin(UNP) ke RSD
дин.17.0612816

Unipoly Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Unipoly Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Unipoly Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unipoly Coin

Berapakah nilai Unipoly Coin (UNP) hari ini?
Harga langsung UNP dalam USD ialah 0.17272 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNP ke USD?
Harga semasa UNP ke USD ialah $ 0.17272. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unipoly Coin?
Had pasaran untuk UNP ialah $ 37.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNP?
Bekalan edaran UNP ialah 219.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNP?
UNP mencapai harga ATH sebanyak 0.29955878081047876 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNP?
UNP melihat harga ATL sebanyak 0.009826563500557434 USD.
Berapakah jumlah dagangan UNP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNPialah $ 437.81K USD.
Adakah UNP akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:10 (UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

