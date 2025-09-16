Lagi Mengenai UNX

$0.01096
Unchain X (UNX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:40 (UTC+8)

Unchain X (UNX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01096
24J Rendah
$ 0.01096
24J Tinggi

$ 0.01096
$ 0.01096
--
--
0.00%

0.00%

-3.01%

-3.01%

Unchain X (UNX) harga masa nyata ialah $ 0.01096. Sepanjang 24 jam yang lalu, UNX didagangkan antara $ 0.01096 rendah dan $ 0.01096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif.

Dari segi prestasi jangka pendek, UNX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -3.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Unchain X (UNX) Maklumat Pasaran

--
$ 0.00
$ 109.60M
--
10,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Unchain X ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran UNX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.60M.

Unchain X (UNX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Unchain X hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0017-13.43%
60 Hari$ -0.00636-36.73%
90 Hari$ -0.0143-56.62%
Perubahan Harga Unchain X Hari Ini

Hari ini, UNX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUnchain X

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0017 (-13.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Unchain X

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UNX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00636 (-36.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Unchain X

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0143 (-56.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Unchain X (UNX)?

Semak Unchain Xhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Unchain X tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Unchain X pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UNX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Unchain X di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Unchain X anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Unchain X Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Unchain X (UNX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Unchain X (UNX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unchain X.

Semak Unchain X ramalan harga sekarang!

Tokenomik Unchain X (UNX)

Memahami tokenomik Unchain X (UNX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UNX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Unchain X (UNX)

Mencari cara membeli Unchain X? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Unchain X di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UNX kepada Mata Wang Tempatan

1 Unchain X(UNX) ke VND
288.4124
1 Unchain X(UNX) ke AUD
A$0.01644
1 Unchain X(UNX) ke GBP
0.0080008
1 Unchain X(UNX) ke EUR
0.0092064
1 Unchain X(UNX) ke USD
$0.01096
1 Unchain X(UNX) ke MYR
RM0.046032
1 Unchain X(UNX) ke TRY
0.4524288
1 Unchain X(UNX) ke JPY
¥1.60016
1 Unchain X(UNX) ke ARS
ARS$16.0233008
1 Unchain X(UNX) ke RUB
0.911872
1 Unchain X(UNX) ke INR
0.9646992
1 Unchain X(UNX) ke IDR
Rp179.6721024
1 Unchain X(UNX) ke KRW
15.1380616
1 Unchain X(UNX) ke PHP
0.622528
1 Unchain X(UNX) ke EGP
￡E.0.5269568
1 Unchain X(UNX) ke BRL
R$0.058088
1 Unchain X(UNX) ke CAD
C$0.0150152
1 Unchain X(UNX) ke BDT
1.334928
1 Unchain X(UNX) ke NGN
16.3825696
1 Unchain X(UNX) ke COP
$42.645908
1 Unchain X(UNX) ke ZAR
R.0.1900464
1 Unchain X(UNX) ke UAH
0.4512232
1 Unchain X(UNX) ke VES
Bs1.7536
1 Unchain X(UNX) ke CLP
$10.40104
1 Unchain X(UNX) ke PKR
Rs3.1108864
1 Unchain X(UNX) ke KZT
5.9306752
1 Unchain X(UNX) ke THB
฿0.3476512
1 Unchain X(UNX) ke TWD
NT$0.3297864
1 Unchain X(UNX) ke AED
د.إ0.0402232
1 Unchain X(UNX) ke CHF
Fr0.0085488
1 Unchain X(UNX) ke HKD
HK$0.0852688
1 Unchain X(UNX) ke AMD
֏4.191104
1 Unchain X(UNX) ke MAD
.د.م0.0983112
1 Unchain X(UNX) ke MXN
$0.2006776
1 Unchain X(UNX) ke SAR
ريال0.0411
1 Unchain X(UNX) ke PLN
0.0393464
1 Unchain X(UNX) ke RON
лв0.0467992
1 Unchain X(UNX) ke SEK
kr0.1011608
1 Unchain X(UNX) ke BGN
лв0.018084
1 Unchain X(UNX) ke HUF
Ft3.6016752
1 Unchain X(UNX) ke CZK
0.2248992
1 Unchain X(UNX) ke KWD
د.ك0.00333184
1 Unchain X(UNX) ke ILS
0.0364968
1 Unchain X(UNX) ke AOA
Kz9.9908072
1 Unchain X(UNX) ke BHD
.د.ب0.00413192
1 Unchain X(UNX) ke BMD
$0.01096
1 Unchain X(UNX) ke DKK
kr0.0689384
1 Unchain X(UNX) ke HNL
L0.2874808
1 Unchain X(UNX) ke MUR
0.49594
1 Unchain X(UNX) ke NAD
$0.1903752
1 Unchain X(UNX) ke NOK
kr0.1070792
1 Unchain X(UNX) ke NZD
$0.0183032
1 Unchain X(UNX) ke PAB
B/.0.01096
1 Unchain X(UNX) ke PGK
K0.0458128
1 Unchain X(UNX) ke QAR
ر.ق0.0398944
1 Unchain X(UNX) ke RSD
дин.1.0835056

Unchain X Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Unchain X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Unchain X Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unchain X

Berapakah nilai Unchain X (UNX) hari ini?
Harga langsung UNX dalam USD ialah 0.01096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UNX ke USD?
Harga semasa UNX ke USD ialah $ 0.01096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Unchain X?
Had pasaran untuk UNX ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UNX?
Bekalan edaran UNX ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UNX?
UNX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UNX?
UNX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan UNX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UNXialah $ 0.00 USD.
Adakah UNX akan naik lebih tinggi tahun ini?
UNX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UNXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:17:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

