UOMI Harga Hari Ini

Harga langsung UOMI (UOMI) hari ini ialah $ 0.001851, dengan 1.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.001851 setiap UOMI.

UOMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- UOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UOMI didagangkan antara $ 0.001823 (rendah) dan $ 0.001851 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, UOMI dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -15.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 705.60.

UOMI (UOMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 705.60$ 705.60 $ 705.60 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa UOMI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 705.60. Bekalan edaran UOMI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 4919219238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.11M.