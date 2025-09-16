Apakah itu UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Tokenomik UpOnly (UPO)

Memahami tokenomik UpOnly (UPO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UPO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UpOnly Berapakah nilai UpOnly (UPO) hari ini? Harga langsung UPO dalam USD ialah 0.00619 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UPO ke USD? $ 0.00619 . Lihat Harga semasa UPO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UpOnly? Had pasaran untuk UPO ialah $ 704.37K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UPO? Bekalan edaran UPO ialah 113.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UPO? UPO mencapai harga ATH sebanyak 1.3777862682047466 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UPO? UPO melihat harga ATL sebanyak 0.004031877941935659 USD . Berapakah jumlah dagangan UPO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPOialah $ 47.51K USD . Adakah UPO akan naik lebih tinggi tahun ini? UPO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

UpOnly (UPO) Kemas Kini Industri Penting

