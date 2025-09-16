Apakah itu UpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

UpRock tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



UpRock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UpRock (UPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UpRock (UPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UpRock.

Tokenomik UpRock (UPT)

Memahami tokenomik UpRock (UPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UpRock (UPT)

Mencari cara membeli UpRock? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UpRock di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UPT kepada Mata Wang Tempatan

UpRock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UpRock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UpRock Berapakah nilai UpRock (UPT) hari ini? Harga langsung UPT dalam USD ialah 0.00876 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UPT ke USD? $ 0.00876 . Lihat Harga semasa UPT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UpRock? Had pasaran untuk UPT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UPT? Bekalan edaran UPT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UPT? UPT mencapai harga ATH sebanyak 0.009031380636526821 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UPT? UPT melihat harga ATL sebanyak 0.007717753830140509 USD . Berapakah jumlah dagangan UPT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPTialah $ 6.10K USD . Adakah UPT akan naik lebih tinggi tahun ini? UPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

UpRock (UPT) Kemas Kini Industri Penting

