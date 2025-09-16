Lagi Mengenai UPTOP

UpTop Logo

UpTopHargae(UPTOP)

1 UPTOP ke USD Harga Langsung:

$0.006391
$0.006391$0.006391
+0.50%1D
USD
UpTop (UPTOP) Carta Harga Langsung
UpTop (UPTOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

--
-1.41%

+0.50%

+8.61%

+8.61%

UpTop (UPTOP) harga masa nyata ialah $ 0.006391. Sepanjang 24 jam yang lalu, UPTOP didagangkan antara $ 0.005555 rendah dan $ 0.006527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UPTOP sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, UPTOP telah berubah sebanyak -1.41% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +8.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UpTop (UPTOP) Maklumat Pasaran

$ 54.91K
$ 54.91K$ 54.91K

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa UpTop ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.91K. Bekalan edaran UPTOP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.39M.

UpTop (UPTOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UpTop hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000318+0.50%
30 Hari$ -0.002397-27.28%
60 Hari$ -0.030379-82.62%
90 Hari$ -0.013609-68.05%
Perubahan Harga UpTop Hari Ini

Hari ini, UPTOP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000318 (+0.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUpTop

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002397 (-27.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UpTop

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UPTOP mengalami perubahan sebanyak $ -0.030379 (-82.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UpTop

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.013609 (-68.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UpTop (UPTOP)?

Semak UpTophalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UpTop (UPTOP)

UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure.

UpTop tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UpTop pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UPTOP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UpTop di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UpTop anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UpTop Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UpTop (UPTOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UpTop (UPTOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UpTop.

Semak UpTop ramalan harga sekarang!

Tokenomik UpTop (UPTOP)

Memahami tokenomik UpTop (UPTOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UPTOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UpTop (UPTOP)

Mencari cara membeli UpTop? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UpTop di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UPTOP kepada Mata Wang Tempatan

UpTop Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UpTop, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web UpTop Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UpTop

Berapakah nilai UpTop (UPTOP) hari ini?
Harga langsung UPTOP dalam USD ialah 0.006391 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UPTOP ke USD?
Harga semasa UPTOP ke USD ialah $ 0.006391. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UpTop?
Had pasaran untuk UPTOP ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UPTOP?
Bekalan edaran UPTOP ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UPTOP?
UPTOP mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UPTOP?
UPTOP melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan UPTOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPTOPialah $ 54.91K USD.
Adakah UPTOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
UPTOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPTOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
UpTop (UPTOP) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

