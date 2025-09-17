Lagi Mengenai UQC

Uquid Logo

UquidHargae(UQC)

1 UQC ke USD Harga Langsung:

$3.855
$3.855$3.855
0.00%1D
USD
Uquid (UQC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:31 (UTC+8)

Uquid (UQC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.849
$ 3.849$ 3.849
24J Rendah
$ 3.868
$ 3.868$ 3.868
24J Tinggi

$ 3.849
$ 3.849$ 3.849

$ 3.868
$ 3.868$ 3.868

$ 33.70574952
$ 33.70574952$ 33.70574952

$ 0.0370745608992
$ 0.0370745608992$ 0.0370745608992

0.00%

0.00%

+0.33%

+0.33%

Uquid (UQC) harga masa nyata ialah $ 3.855. Sepanjang 24 jam yang lalu, UQC didagangkan antara $ 3.849 rendah dan $ 3.868 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UQC sepanjang masa ialah $ 33.70574952, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0370745608992.

Dari segi prestasi jangka pendek, UQC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Uquid (UQC) Maklumat Pasaran

No.668

$ 38.55M
$ 38.55M$ 38.55M

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

$ 154.20M
$ 154.20M$ 154.20M

10.00M
10.00M 10.00M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Uquid ialah $ 38.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 45.30K. Bekalan edaran UQC ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.20M.

Uquid (UQC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Uquid hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.437-10.19%
60 Hari$ -0.833-17.77%
90 Hari$ +0.924+31.52%
Perubahan Harga Uquid Hari Ini

Hari ini, UQC mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUquid

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.437 (-10.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Uquid

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UQC mengalami perubahan sebanyak $ -0.833 (-17.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Uquid

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.924 (+31.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Uquid (UQC)?

Semak Uquidhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Uquid pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UQC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Uquid di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Uquid anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Uquid Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Uquid (UQC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Uquid (UQC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uquid.

Semak Uquid ramalan harga sekarang!

Tokenomik Uquid (UQC)

Memahami tokenomik Uquid (UQC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UQC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Uquid (UQC)

Mencari cara membeli Uquid? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Uquid di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1 Uquid(UQC) ke VND
101,444.325
1 Uquid(UQC) ke AUD
A$5.74395
1 Uquid(UQC) ke GBP
2.81415
1 Uquid(UQC) ke EUR
3.2382
1 Uquid(UQC) ke USD
$3.855
1 Uquid(UQC) ke MYR
RM16.191
1 Uquid(UQC) ke TRY
159.09585
1 Uquid(UQC) ke JPY
¥562.83
1 Uquid(UQC) ke ARS
ARS$5,644.1826
1 Uquid(UQC) ke RUB
320.736
1 Uquid(UQC) ke INR
339.20145
1 Uquid(UQC) ke IDR
Rp63,196.7112
1 Uquid(UQC) ke KRW
5,317.24005
1 Uquid(UQC) ke PHP
219.15675
1 Uquid(UQC) ke EGP
￡E.185.30985
1 Uquid(UQC) ke BRL
R$20.39295
1 Uquid(UQC) ke CAD
C$5.28135
1 Uquid(UQC) ke BDT
469.539
1 Uquid(UQC) ke NGN
5,762.2998
1 Uquid(UQC) ke COP
$14,999.99775
1 Uquid(UQC) ke ZAR
R.66.80715
1 Uquid(UQC) ke UAH
158.71035
1 Uquid(UQC) ke VES
Bs616.8
1 Uquid(UQC) ke CLP
$3,662.25
1 Uquid(UQC) ke PKR
Rs1,094.2032
1 Uquid(UQC) ke KZT
2,086.0176
1 Uquid(UQC) ke THB
฿122.1264
1 Uquid(UQC) ke TWD
NT$116.0355
1 Uquid(UQC) ke AED
د.إ14.14785
1 Uquid(UQC) ke CHF
Fr3.0069
1 Uquid(UQC) ke HKD
HK$29.9919
1 Uquid(UQC) ke AMD
֏1,474.152
1 Uquid(UQC) ke MAD
.د.م34.57935
1 Uquid(UQC) ke MXN
$70.43085
1 Uquid(UQC) ke SAR
ريال14.45625
1 Uquid(UQC) ke PLN
13.8009
1 Uquid(UQC) ke RON
лв16.4223
1 Uquid(UQC) ke SEK
kr35.5431
1 Uquid(UQC) ke BGN
лв6.36075
1 Uquid(UQC) ke HUF
Ft1,265.55795
1 Uquid(UQC) ke CZK
78.98895
1 Uquid(UQC) ke KWD
د.ك1.17192
1 Uquid(UQC) ke ILS
12.83715
1 Uquid(UQC) ke AOA
Kz3,514.10235
1 Uquid(UQC) ke BHD
.د.ب1.453335
1 Uquid(UQC) ke BMD
$3.855
1 Uquid(UQC) ke DKK
kr24.24795
1 Uquid(UQC) ke HNL
L101.11665
1 Uquid(UQC) ke MUR
174.43875
1 Uquid(UQC) ke NAD
$66.96135
1 Uquid(UQC) ke NOK
kr37.6248
1 Uquid(UQC) ke NZD
$6.43785
1 Uquid(UQC) ke PAB
B/.3.855
1 Uquid(UQC) ke PGK
K16.1139
1 Uquid(UQC) ke QAR
ر.ق14.0322
1 Uquid(UQC) ke RSD
дин.380.7969

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Uquid

Berapakah nilai Uquid (UQC) hari ini?
Harga langsung UQC dalam USD ialah 3.855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UQC ke USD?
Harga semasa UQC ke USD ialah $ 3.855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Uquid?
Had pasaran untuk UQC ialah $ 38.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UQC?
Bekalan edaran UQC ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UQC?
UQC mencapai harga ATH sebanyak 33.70574952 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UQC?
UQC melihat harga ATL sebanyak 0.0370745608992 USD.
Berapakah jumlah dagangan UQC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UQCialah $ 45.30K USD.
Adakah UQC akan naik lebih tinggi tahun ini?
UQC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UQCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:31 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

UQCUSDT
$3.855
