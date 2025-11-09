Uranus Harga Hari Ini

Harga langsung Uranus (URANUS) hari ini ialah $ 0.35201, dengan 9.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa URANUS kepada USD penukaran adalah $ 0.35201 setiap URANUS.

Uranus kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- URANUS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, URANUS didagangkan antara $ 0.30678 (rendah) dan $ 0.35497 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, URANUS dipindahkan +2.48% dalam sejam terakhir dan -12.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.02K.

Uranus (URANUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 82.02K$ 82.02K $ 82.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Uranus ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.02K. Bekalan edaran URANUS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.