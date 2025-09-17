Lagi Mengenai USA

American Coin Logo

American CoinHargae(USA)

1 USA ke USD Harga Langsung:

$0.000000689
$0.000000689$0.000000689
+1.71%1D
USD
American Coin (USA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:58 (UTC+8)

American Coin (USA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000006259
$ 0.0000006259$ 0.0000006259
24J Rendah
$ 0.0000009183
$ 0.0000009183$ 0.0000009183
24J Tinggi

$ 0.0000006259
$ 0.0000006259$ 0.0000006259

$ 0.0000009183
$ 0.0000009183$ 0.0000009183

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332$ 0.000000221529654332

+0.24%

+1.71%

-12.13%

-12.13%

American Coin (USA) harga masa nyata ialah $ 0.000000689. Sepanjang 24 jam yang lalu, USA didagangkan antara $ 0.0000006259 rendah dan $ 0.0000009183 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USA sepanjang masa ialah $ 0.000026769175373344, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000221529654332.

Dari segi prestasi jangka pendek, USA telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan -12.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

American Coin (USA) Maklumat Pasaran

No.3587

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.40K
$ 56.40K$ 56.40K

$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M

0.00
0.00 0.00

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa American Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.40K. Bekalan edaran USA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 11880081659732.59. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.19M.

American Coin (USA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk American Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000011584+1.71%
30 Hari$ -0.0000002043-22.88%
60 Hari$ -0.0000004355-38.73%
90 Hari$ -0.0000003421-33.18%
Perubahan Harga American Coin Hari Ini

Hari ini, USA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000011584 (+1.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAmerican Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000002043 (-22.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari American Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000004355 (-38.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari American Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000003421 (-33.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga American Coin (USA)?

Semak American Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus American Coin pelaburan anda dengan berkesan.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang American Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian American Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

American Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai American Coin (USA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset American Coin (USA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk American Coin.

Semak American Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik American Coin (USA)

Memahami tokenomik American Coin (USA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli American Coin (USA)

Mencari cara membeli American Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah American Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USA kepada Mata Wang Tempatan

1 American Coin(USA) ke VND
0.018131035
1 American Coin(USA) ke AUD
A$0.00000102661
1 American Coin(USA) ke GBP
0.00000050297
1 American Coin(USA) ke EUR
0.00000057876
1 American Coin(USA) ke USD
$0.000000689
1 American Coin(USA) ke MYR
RM0.0000028938
1 American Coin(USA) ke TRY
0.00002843503
1 American Coin(USA) ke JPY
¥0.000100594
1 American Coin(USA) ke ARS
ARS$0.00101174138
1 American Coin(USA) ke RUB
0.0000573248
1 American Coin(USA) ke INR
0.00006061822
1 American Coin(USA) ke IDR
Rp0.01129508016
1 American Coin(USA) ke KRW
0.00095034459
1 American Coin(USA) ke PHP
0.00003915587
1 American Coin(USA) ke EGP
￡E.0.00003312712
1 American Coin(USA) ke BRL
R$0.00000364481
1 American Coin(USA) ke CAD
C$0.00000094393
1 American Coin(USA) ke BDT
0.0000839202
1 American Coin(USA) ke NGN
0.00102988964
1 American Coin(USA) ke COP
$0.00268093345
1 American Coin(USA) ke ZAR
R.0.00001193348
1 American Coin(USA) ke UAH
0.00002836613
1 American Coin(USA) ke VES
Bs0.00011024
1 American Coin(USA) ke CLP
$0.000653861
1 American Coin(USA) ke PKR
Rs0.00019556576
1 American Coin(USA) ke KZT
0.00037283168
1 American Coin(USA) ke THB
฿0.00002181374
1 American Coin(USA) ke TWD
NT$0.0000207389
1 American Coin(USA) ke AED
د.إ0.00000252863
1 American Coin(USA) ke CHF
Fr0.00000053742
1 American Coin(USA) ke HKD
HK$0.00000536042
1 American Coin(USA) ke AMD
֏0.0002634736
1 American Coin(USA) ke MAD
.د.م0.00000618033
1 American Coin(USA) ke MXN
$0.00001259492
1 American Coin(USA) ke SAR
ريال0.00000258375
1 American Coin(USA) ke PLN
0.00000246662
1 American Coin(USA) ke RON
лв0.00000293514
1 American Coin(USA) ke SEK
kr0.00000635258
1 American Coin(USA) ke BGN
лв0.00000113685
1 American Coin(USA) ke HUF
Ft0.00022612291
1 American Coin(USA) ke CZK
0.00001411072
1 American Coin(USA) ke KWD
د.ك0.000000209456
1 American Coin(USA) ke ILS
0.00000229437
1 American Coin(USA) ke AOA
Kz0.00062807173
1 American Coin(USA) ke BHD
.د.ب0.000000259753
1 American Coin(USA) ke BMD
$0.000000689
1 American Coin(USA) ke DKK
kr0.00000433381
1 American Coin(USA) ke HNL
L0.00001807247
1 American Coin(USA) ke MUR
0.00003117725
1 American Coin(USA) ke NAD
$0.00001196793
1 American Coin(USA) ke NOK
kr0.00000671775
1 American Coin(USA) ke NZD
$0.00000114374
1 American Coin(USA) ke PAB
B/.0.000000689
1 American Coin(USA) ke PGK
K0.00000288002
1 American Coin(USA) ke QAR
ر.ق0.00000250796
1 American Coin(USA) ke RSD
дин.0.00006803186

American Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang American Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web American Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai American Coin

Berapakah nilai American Coin (USA) hari ini?
Harga langsung USA dalam USD ialah 0.000000689 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USA ke USD?
Harga semasa USA ke USD ialah $ 0.000000689. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran American Coin?
Had pasaran untuk USA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USA?
Bekalan edaran USA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USA?
USA mencapai harga ATH sebanyak 0.000026769175373344 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USA?
USA melihat harga ATL sebanyak 0.000000221529654332 USD.
Berapakah jumlah dagangan USA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USAialah $ 56.40K USD.
Adakah USA akan naik lebih tinggi tahun ini?
USA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:04:58 (UTC+8)

American Coin (USA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator USA-ke-USD

Jumlah

USA
USA
USD
USD

1 USA = 0.00000 USD

Berdagang USA

USAUSDT
$0.000000689
$0.000000689$0.000000689
+1.63%

