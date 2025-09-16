Lagi Mengenai USDC

USDCoin Logo

USDCoinHargae(USDC)

1 USDC ke USD Harga Langsung:

$0.9997
$0.9997
+0.02%1D
USD
USDCoin (USDC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:18:09 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9995
$ 0.9995
24J Rendah
$ 0.9998
$ 0.9998
24J Tinggi

$ 0.9995
$ 0.9995

$ 0.9998
$ 0.9998

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774

+0.02%

+0.02%

+0.01%

+0.01%

USDCoin (USDC) harga masa nyata ialah $ 0.9998. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDC didagangkan antara $ 0.9995 rendah dan $ 0.9998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDC sepanjang masa ialah $ 2.349556378332484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8774.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDC telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDCoin (USDC) Maklumat Pasaran

No.7

$ 73.19B
$ 73.19B

$ 73.59M
$ 73.59M

$ 73.19B
$ 73.19B

73.20B
73.20B

73,202,272,485.83939
73,202,272,485.83939

1.83%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1

ETH

Had Pasaran semasa USDCoin ialah $ 73.19B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 73.59M. Bekalan edaran USDC ialah 73.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 73202272485.83939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.19B.

USDCoin (USDC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk USDCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002+0.02%
30 Hari$ +0.0004+0.04%
60 Hari$ +0.0004+0.04%
90 Hari$ +0.0001+0.01%
Perubahan Harga USDCoin Hari Ini

Hari ini, USDC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002 (+0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUSDCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0004 (+0.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari USDCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0004 (+0.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari USDCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001 (+0.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga USDCoin (USDC)?

Semak USDCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus USDCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang USDCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian USDCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

USDCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai USDCoin (USDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset USDCoin (USDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk USDCoin.

Semak USDCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik USDCoin (USDC)

Memahami tokenomik USDCoin (USDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli USDCoin (USDC)

Mencari cara membeli USDCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah USDCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDC kepada Mata Wang Tempatan

1 USDCoin(USDC) ke VND
26,309.737
1 USDCoin(USDC) ke AUD
A$1.4997
1 USDCoin(USDC) ke GBP
0.729854
1 USDCoin(USDC) ke EUR
0.839832
1 USDCoin(USDC) ke USD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) ke MYR
RM4.19916
1 USDCoin(USDC) ke TRY
41.271744
1 USDCoin(USDC) ke JPY
¥145.9708
1 USDCoin(USDC) ke ARS
ARS$1,461.687604
1 USDCoin(USDC) ke RUB
83.18336
1 USDCoin(USDC) ke INR
88.002396
1 USDCoin(USDC) ke IDR
Rp16,390.161312
1 USDCoin(USDC) ke KRW
1,380.933758
1 USDCoin(USDC) ke PHP
56.78864
1 USDCoin(USDC) ke EGP
￡E.48.070384
1 USDCoin(USDC) ke BRL
R$5.29894
1 USDCoin(USDC) ke CAD
C$1.369726
1 USDCoin(USDC) ke BDT
121.77564
1 USDCoin(USDC) ke NGN
1,494.461048
1 USDCoin(USDC) ke COP
$3,890.27179
1 USDCoin(USDC) ke ZAR
R.17.336532
1 USDCoin(USDC) ke UAH
41.161766
1 USDCoin(USDC) ke VES
Bs159.968
1 USDCoin(USDC) ke CLP
$948.8102
1 USDCoin(USDC) ke PKR
Rs283.783232
1 USDCoin(USDC) ke KZT
541.011776
1 USDCoin(USDC) ke THB
฿31.713656
1 USDCoin(USDC) ke TWD
NT$30.083982
1 USDCoin(USDC) ke AED
د.إ3.669266
1 USDCoin(USDC) ke CHF
Fr0.779844
1 USDCoin(USDC) ke HKD
HK$7.778444
1 USDCoin(USDC) ke AMD
֏382.32352
1 USDCoin(USDC) ke MAD
.د.م8.968206
1 USDCoin(USDC) ke MXN
$18.306338
1 USDCoin(USDC) ke SAR
ريال3.74925
1 USDCoin(USDC) ke PLN
3.589282
1 USDCoin(USDC) ke RON
лв4.269146
1 USDCoin(USDC) ke SEK
kr9.228154
1 USDCoin(USDC) ke BGN
лв1.64967
1 USDCoin(USDC) ke HUF
Ft328.554276
1 USDCoin(USDC) ke CZK
20.515896
1 USDCoin(USDC) ke KWD
د.ك0.3039392
1 USDCoin(USDC) ke ILS
3.329334
1 USDCoin(USDC) ke AOA
Kz911.387686
1 USDCoin(USDC) ke BHD
.د.ب0.3769246
1 USDCoin(USDC) ke BMD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) ke DKK
kr6.288742
1 USDCoin(USDC) ke HNL
L26.224754
1 USDCoin(USDC) ke MUR
45.24095
1 USDCoin(USDC) ke NAD
$17.366526
1 USDCoin(USDC) ke NOK
kr9.768046
1 USDCoin(USDC) ke NZD
$1.669666
1 USDCoin(USDC) ke PAB
B/.0.9998
1 USDCoin(USDC) ke PGK
K4.179164
1 USDCoin(USDC) ke QAR
ر.ق3.639272
1 USDCoin(USDC) ke RSD
дин.98.840228

USDCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang USDCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web USDCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai USDCoin

Berapakah nilai USDCoin (USDC) hari ini?
Harga langsung USDC dalam USD ialah 0.9998 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDC ke USD?
Harga semasa USDC ke USD ialah $ 0.9998. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran USDCoin?
Had pasaran untuk USDC ialah $ 73.19B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDC?
Bekalan edaran USDC ialah 73.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDC?
USDC mencapai harga ATH sebanyak 2.349556378332484 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDC?
USDC melihat harga ATL sebanyak 0.8774 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDCialah $ 73.59M USD.
Adakah USDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:18:09 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

