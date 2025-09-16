Lagi Mengenai USDD

Maklumat Harga USDD

Kertas putih USDD

Laman Web Rasmi USDD

Tokenomik USDD

Ramalan Harga USDD

Sejarah USDD

USDD Panduan Membeli

Penukar Mata Wang USDD-ke-Fiat

USDD Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Decentralized USD Logo

Decentralized USDHargae(USDD)

1 USDD ke USD Harga Langsung:

$1.0001
$1.0001$1.0001
0.00%1D
USD
Decentralized USD (USDD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:18:16 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001
24J Rendah
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
24J Tinggi

$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165

$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154

0.00%

0.00%

-0.03%

-0.03%

Decentralized USD (USDD) harga masa nyata ialah $ 1.0001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDD didagangkan antara $ 1.0001 rendah dan $ 1.0003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDD sepanjang masa ialah $ 1.033364257647165, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9254333369528154.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentralized USD (USDD) Maklumat Pasaran

No.120

$ 514.41M
$ 514.41M$ 514.41M

$ 33.20K
$ 33.20K$ 33.20K

$ 514.41M
$ 514.41M$ 514.41M

514.36M
514.36M 514.36M

514,358,107
514,358,107 514,358,107

0.01%

TRX

Had Pasaran semasa Decentralized USD ialah $ 514.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 33.20K. Bekalan edaran USDD ialah 514.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 514358107. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 514.41M.

Decentralized USD (USDD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Decentralized USD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0004-0.04%
60 Hari$ +0.0004+0.04%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga Decentralized USD Hari Ini

Hari ini, USDD mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDecentralized USD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0004 (-0.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Decentralized USD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0004 (+0.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Decentralized USD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Decentralized USD (USDD)?

Semak Decentralized USDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Decentralized USD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Decentralized USD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Decentralized USD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Decentralized USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Decentralized USD (USDD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Decentralized USD (USDD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decentralized USD.

Semak Decentralized USD ramalan harga sekarang!

Tokenomik Decentralized USD (USDD)

Memahami tokenomik Decentralized USD (USDD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Decentralized USD (USDD)

Mencari cara membeli Decentralized USD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Decentralized USD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDD kepada Mata Wang Tempatan

1 Decentralized USD(USDD) ke VND
26,317.6315
1 Decentralized USD(USDD) ke AUD
A$1.50015
1 Decentralized USD(USDD) ke GBP
0.730073
1 Decentralized USD(USDD) ke EUR
0.840084
1 Decentralized USD(USDD) ke USD
$1.0001
1 Decentralized USD(USDD) ke MYR
RM4.20042
1 Decentralized USD(USDD) ke TRY
41.284128
1 Decentralized USD(USDD) ke JPY
¥146.0146
1 Decentralized USD(USDD) ke ARS
ARS$1,462.126198
1 Decentralized USD(USDD) ke RUB
83.20832
1 Decentralized USD(USDD) ke INR
88.028802
1 Decentralized USD(USDD) ke IDR
Rp16,395.079344
1 Decentralized USD(USDD) ke KRW
1,381.348121
1 Decentralized USD(USDD) ke PHP
56.80568
1 Decentralized USD(USDD) ke EGP
￡E.48.084808
1 Decentralized USD(USDD) ke BRL
R$5.30053
1 Decentralized USD(USDD) ke CAD
C$1.370137
1 Decentralized USD(USDD) ke BDT
121.81218
1 Decentralized USD(USDD) ke NGN
1,494.909476
1 Decentralized USD(USDD) ke COP
$3,891.439105
1 Decentralized USD(USDD) ke ZAR
R.17.341734
1 Decentralized USD(USDD) ke UAH
41.174117
1 Decentralized USD(USDD) ke VES
Bs160.016
1 Decentralized USD(USDD) ke CLP
$949.0949
1 Decentralized USD(USDD) ke PKR
Rs283.868384
1 Decentralized USD(USDD) ke KZT
541.174112
1 Decentralized USD(USDD) ke THB
฿31.723172
1 Decentralized USD(USDD) ke TWD
NT$30.093009
1 Decentralized USD(USDD) ke AED
د.إ3.670367
1 Decentralized USD(USDD) ke CHF
Fr0.780078
1 Decentralized USD(USDD) ke HKD
HK$7.780778
1 Decentralized USD(USDD) ke AMD
֏382.43824
1 Decentralized USD(USDD) ke MAD
.د.م8.970897
1 Decentralized USD(USDD) ke MXN
$18.311831
1 Decentralized USD(USDD) ke SAR
ريال3.750375
1 Decentralized USD(USDD) ke PLN
3.590359
1 Decentralized USD(USDD) ke RON
лв4.270427
1 Decentralized USD(USDD) ke SEK
kr9.230923
1 Decentralized USD(USDD) ke BGN
лв1.650165
1 Decentralized USD(USDD) ke HUF
Ft328.652862
1 Decentralized USD(USDD) ke CZK
20.522052
1 Decentralized USD(USDD) ke KWD
د.ك0.3040304
1 Decentralized USD(USDD) ke ILS
3.330333
1 Decentralized USD(USDD) ke AOA
Kz911.661157
1 Decentralized USD(USDD) ke BHD
.د.ب0.3770377
1 Decentralized USD(USDD) ke BMD
$1.0001
1 Decentralized USD(USDD) ke DKK
kr6.290629
1 Decentralized USD(USDD) ke HNL
L26.232623
1 Decentralized USD(USDD) ke MUR
45.254525
1 Decentralized USD(USDD) ke NAD
$17.371737
1 Decentralized USD(USDD) ke NOK
kr9.770977
1 Decentralized USD(USDD) ke NZD
$1.670167
1 Decentralized USD(USDD) ke PAB
B/.1.0001
1 Decentralized USD(USDD) ke PGK
K4.180418
1 Decentralized USD(USDD) ke QAR
ر.ق3.640364
1 Decentralized USD(USDD) ke RSD
дин.98.869886

Decentralized USD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Decentralized USD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Decentralized USD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Decentralized USD

Berapakah nilai Decentralized USD (USDD) hari ini?
Harga langsung USDD dalam USD ialah 1.0001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDD ke USD?
Harga semasa USDD ke USD ialah $ 1.0001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Decentralized USD?
Had pasaran untuk USDD ialah $ 514.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDD?
Bekalan edaran USDD ialah 514.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDD?
USDD mencapai harga ATH sebanyak 1.033364257647165 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDD?
USDD melihat harga ATL sebanyak 0.9254333369528154 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDDialah $ 33.20K USD.
Adakah USDD akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:18:16 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator USDD-ke-USD

Jumlah

USDD
USDD
USD
USD

1 USDD = 1.0001 USD

Berdagang USDD

USDDUSDT
$1.0001
$1.0001$1.0001
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan