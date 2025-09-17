Lagi Mengenai USDE

$1.0008
0.00%1D
Ethena USDe (USDE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:29 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.0006
24J Rendah
$ 1.0008
24J Tinggi

$ 1.0006
$ 1.0008
$ 1.0349343344668251
$ 0.9772661240254116
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ethena USDe (USDE) harga masa nyata ialah $ 1.0008. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDE didagangkan antara $ 1.0006 rendah dan $ 1.0008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDE sepanjang masa ialah $ 1.0349343344668251, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9772661240254116.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethena USDe (USDE) Maklumat Pasaran

No.13

$ 13.72B
$ 6.77M
$ 13.72B
13.71B
--
13,708,327,196.983042
0.34%

ETH

Had Pasaran semasa Ethena USDe ialah $ 13.72B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.77M. Bekalan edaran USDE ialah 13.71B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13708327196.983042. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.72B.

Ethena USDe (USDE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ethena USDe hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0002+0.01%
60 Hari$ -0.0002-0.02%
90 Hari$ +0.0009+0.09%
Perubahan Harga Ethena USDe Hari Ini

Hari ini, USDE mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEthena USDe

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0002 (+0.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ethena USDe

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002 (-0.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ethena USDe

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0009 (+0.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ethena USDe (USDE)?

Semak Ethena USDehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethena USDe pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ethena USDe di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ethena USDe anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ethena USDe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ethena USDe (USDE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ethena USDe (USDE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethena USDe.

Semak Ethena USDe ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ethena USDe (USDE)

Memahami tokenomik Ethena USDe (USDE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ethena USDe (USDE)

Mencari cara membeli Ethena USDe? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ethena USDe di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDE kepada Mata Wang Tempatan

Ethena USDe Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethena USDe, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ethena USDe Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethena USDe

Berapakah nilai Ethena USDe (USDE) hari ini?
Harga langsung USDE dalam USD ialah 1.0008 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDE ke USD?
Harga semasa USDE ke USD ialah $ 1.0008. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethena USDe?
Had pasaran untuk USDE ialah $ 13.72B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDE?
Bekalan edaran USDE ialah 13.71B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDE?
USDE mencapai harga ATH sebanyak 1.0349343344668251 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDE?
USDE melihat harga ATL sebanyak 0.9772661240254116 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDEialah $ 6.77M USD.
Adakah USDE akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:29 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

