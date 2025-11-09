Falcon Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Falcon Finance (USDF) hari ini ialah $ 0.9968, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDF kepada USD penukaran adalah $ 0.9968 setiap USDF.

Falcon Finance kini berada pada kedudukan #202 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.00B, dengan bekalan edaran sebanyak 2.00B USDF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDF didagangkan antara $ 0.9963 (rendah) dan $ 0.9995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0243014891348232, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.909369011278203.

Dalam prestasi jangka pendek, USDF dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 25.60K.

Falcon Finance (USDF) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.202 Modal Pasaran $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Kelantangan (24J) $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Bekalan Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Jumlah Bekalan 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Falcon Finance ialah $ 2.00B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 25.60K. Bekalan edaran USDF ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2004409394.2795517. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00B.