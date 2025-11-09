BursaDEX+
Harga Falcon Finance langsung hari ini ialah 0.9968 USD.USDF modal pasaran ialah 1,997,995,284.21785713456 USD. Jejaki masa nyata USDF kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Falcon Finance Logo

Falcon FinanceHargae(USDF)

1 USDF ke USD Harga Langsung:

$0.9968
-0.02%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:50:40 (UTC+8)

Falcon Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Falcon Finance (USDF) hari ini ialah $ 0.9968, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDF kepada USD penukaran adalah $ 0.9968 setiap USDF.

Falcon Finance kini berada pada kedudukan #202 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.00B, dengan bekalan edaran sebanyak 2.00B USDF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDF didagangkan antara $ 0.9963 (rendah) dan $ 0.9995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0243014891348232, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.909369011278203.

Dalam prestasi jangka pendek, USDF dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 25.60K.

Falcon Finance (USDF) Maklumat Pasaran

No.202

$ 2.00B
$ 25.60K
$ 2.00B
2.00B
2,004,409,394.2795517
ETH

Had Pasaran semasa Falcon Finance ialah $ 2.00B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 25.60K. Bekalan edaran USDF ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2004409394.2795517. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00B.

Falcon Finance Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9963
24J Rendah
$ 0.9995
24J Tinggi

$ 0.9963
$ 0.9995
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%

-0.02%

-0.12%

-0.12%

Falcon Finance (USDF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Falcon Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000199-0.02%
30 Hari$ +0.0026+0.26%
60 Hari$ -0.0002-0.03%
90 Hari$ +0.0043+0.43%
Perubahan Harga Falcon Finance Hari Ini

Hari ini, USDF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000199 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFalcon Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0026 (+0.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Falcon Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDF mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002 (-0.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Falcon Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0043 (+0.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Falcon Finance (USDF)?

Semak Falcon Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Falcon Finance

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Falcon Finance pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Falcon Finance?

Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting DeFi protocols
7. Competition from similar financial platforms
8. Token utility and staking rewards
9. Community adoption and user base expansion
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Falcon Finance hari ini?

People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor profits/losses, and make informed decisions about buying, selling, or holding their USDF positions in the volatile crypto market.

Ramalan Harga untuk Falcon Finance

Falcon Finance (USDF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDF pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Falcon Finance (USDF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Falcon Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Falcon Finance yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk USDF ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Falcon Finance Ramalan Harga.

Perihal Falcon Finance

USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Falcon Finance dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Falcon Finance? Membeli USDF adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Falcon Finance. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Falcon Finance (USDF) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 2.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Falcon Finance akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Falcon Finance

Memiliki Falcon Finance membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Falcon Finance (USDF) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Falcon Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Falcon Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Falcon Finance

Berapakah nilai 1 Falcon Finance pada tahun 2030?
Jika Falcon Finance berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Falcon Finance berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:50:40 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang Falcon Finance

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator USDF-ke-USD

Jumlah

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9968 USD