Lihat cerapan utama tentang Falcon Finance (USDF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:19:31 (UTC+8)
Falcon Finance (USDF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Falcon Finance (USDF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.00B
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.00B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.4875
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.909369011278203
Harga Semasa:
$ 0.9963
Falcon Finance (USDF) Maklumat

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Laman Web Rasmi:
https://falcon.finance/
Kertas putih:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Tokenomik Falcon Finance (USDF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Falcon Finance (USDF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDF, terokai USDF harga langsung token!

Cara Membeli USDF

Berminat untuk menambah Falcon Finance (USDF) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli USDF, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Falcon Finance (USDF) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga USDF membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

USDF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDF? Halaman ramalan harga USDF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi