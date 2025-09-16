Lagi Mengenai USDM

Maklumat Harga USDM

Laman Web Rasmi USDM

Tokenomik USDM

Ramalan Harga USDM

Sejarah USDM

USDM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang USDM-ke-Fiat

USDM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

USD Mapped Token Logo

USD Mapped TokenHargae(USDM)

1 USDM ke USD Harga Langsung:

$0.9966
$0.9966$0.9966
+0.07%1D
USD
USD Mapped Token (USDM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:06:16 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9952
$ 0.9952$ 0.9952
24J Rendah
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24J Tinggi

$ 0.9952
$ 0.9952$ 0.9952

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328

-0.02%

+0.07%

+0.11%

+0.11%

USD Mapped Token (USDM) harga masa nyata ialah $ 0.9962. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDM didagangkan antara $ 0.9952 rendah dan $ 1.004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDM sepanjang masa ialah $ 1.0473995736000812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5961661527854328.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDM telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USD Mapped Token (USDM) Maklumat Pasaran

No.4372

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.35K
$ 101.35K$ 101.35K

$ 151.53M
$ 151.53M$ 151.53M

0.00
0.00 0.00

--
----

152,107,153
152,107,153 152,107,153

ETH

Had Pasaran semasa USD Mapped Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.35K. Bekalan edaran USDM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 152107153. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.53M.

USD Mapped Token (USDM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk USD Mapped Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000697+0.07%
30 Hari$ -0.0008-0.09%
60 Hari$ +0.0009+0.09%
90 Hari$ -0.0128-1.27%
Perubahan Harga USD Mapped Token Hari Ini

Hari ini, USDM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000697 (+0.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUSD Mapped Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0008 (-0.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari USD Mapped Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDM mengalami perubahan sebanyak $ +0.0009 (+0.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari USD Mapped Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0128 (-1.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga USD Mapped Token (USDM)?

Semak USD Mapped Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus USD Mapped Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang USD Mapped Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian USD Mapped Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

USD Mapped Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai USD Mapped Token (USDM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset USD Mapped Token (USDM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk USD Mapped Token.

Semak USD Mapped Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik USD Mapped Token (USDM)

Memahami tokenomik USD Mapped Token (USDM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli USD Mapped Token (USDM)

Mencari cara membeli USD Mapped Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah USD Mapped Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDM kepada Mata Wang Tempatan

1 USD Mapped Token(USDM) ke VND
26,215.003
1 USD Mapped Token(USDM) ke AUD
A$1.484338
1 USD Mapped Token(USDM) ke GBP
0.727226
1 USD Mapped Token(USDM) ke EUR
0.836808
1 USD Mapped Token(USDM) ke USD
$0.9962
1 USD Mapped Token(USDM) ke MYR
RM4.18404
1 USD Mapped Token(USDM) ke TRY
41.113174
1 USD Mapped Token(USDM) ke JPY
¥145.4452
1 USD Mapped Token(USDM) ke ARS
ARS$1,456.424476
1 USD Mapped Token(USDM) ke RUB
82.774258
1 USD Mapped Token(USDM) ke INR
87.705448
1 USD Mapped Token(USDM) ke IDR
Rp16,331.144928
1 USD Mapped Token(USDM) ke KRW
1,375.961402
1 USD Mapped Token(USDM) ke PHP
56.713666
1 USD Mapped Token(USDM) ke EGP
￡E.47.897296
1 USD Mapped Token(USDM) ke BRL
R$5.289822
1 USD Mapped Token(USDM) ke CAD
C$1.364794
1 USD Mapped Token(USDM) ke BDT
121.33716
1 USD Mapped Token(USDM) ke NGN
1,489.079912
1 USD Mapped Token(USDM) ke COP
$3,891.40625
1 USD Mapped Token(USDM) ke ZAR
R.17.303994
1 USD Mapped Token(USDM) ke UAH
41.013554
1 USD Mapped Token(USDM) ke VES
Bs159.392
1 USD Mapped Token(USDM) ke CLP
$946.39
1 USD Mapped Token(USDM) ke PKR
Rs282.761408
1 USD Mapped Token(USDM) ke KZT
539.063744
1 USD Mapped Token(USDM) ke THB
฿31.549654
1 USD Mapped Token(USDM) ke TWD
NT$29.995582
1 USD Mapped Token(USDM) ke AED
د.إ3.656054
1 USD Mapped Token(USDM) ke CHF
Fr0.777036
1 USD Mapped Token(USDM) ke HKD
HK$7.750436
1 USD Mapped Token(USDM) ke AMD
֏380.94688
1 USD Mapped Token(USDM) ke MAD
.د.م8.935914
1 USD Mapped Token(USDM) ke MXN
$18.300194
1 USD Mapped Token(USDM) ke SAR
ريال3.73575
1 USD Mapped Token(USDM) ke PLN
3.576358
1 USD Mapped Token(USDM) ke RON
лв4.263736
1 USD Mapped Token(USDM) ke SEK
kr9.204888
1 USD Mapped Token(USDM) ke BGN
лв1.64373
1 USD Mapped Token(USDM) ke HUF
Ft328.227976
1 USD Mapped Token(USDM) ke CZK
20.47191
1 USD Mapped Token(USDM) ke KWD
د.ك0.303841
1 USD Mapped Token(USDM) ke ILS
3.317346
1 USD Mapped Token(USDM) ke AOA
Kz908.106034
1 USD Mapped Token(USDM) ke BHD
.د.ب0.3755674
1 USD Mapped Token(USDM) ke BMD
$0.9962
1 USD Mapped Token(USDM) ke DKK
kr6.286022
1 USD Mapped Token(USDM) ke HNL
L26.130326
1 USD Mapped Token(USDM) ke MUR
45.07805
1 USD Mapped Token(USDM) ke NAD
$17.303994
1 USD Mapped Token(USDM) ke NOK
kr9.752798
1 USD Mapped Token(USDM) ke NZD
$1.663654
1 USD Mapped Token(USDM) ke PAB
B/.0.9962
1 USD Mapped Token(USDM) ke PGK
K4.164116
1 USD Mapped Token(USDM) ke QAR
ر.ق3.626168
1 USD Mapped Token(USDM) ke RSD
дин.98.67361

USD Mapped Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang USD Mapped Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web USD Mapped Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai USD Mapped Token

Berapakah nilai USD Mapped Token (USDM) hari ini?
Harga langsung USDM dalam USD ialah 0.9962 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDM ke USD?
Harga semasa USDM ke USD ialah $ 0.9962. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran USD Mapped Token?
Had pasaran untuk USDM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDM?
Bekalan edaran USDM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDM?
USDM mencapai harga ATH sebanyak 1.0473995736000812 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDM?
USDM melihat harga ATL sebanyak 0.5961661527854328 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDMialah $ 101.35K USD.
Adakah USDM akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:06:16 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator USDM-ke-USD

Jumlah

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 0.9962 USD

Berdagang USDM

USDMUSDT
$0.9966
$0.9966$0.9966
+0.05%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan