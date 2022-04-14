Tokenomik USD Mapped Token (USDM)

Lihat cerapan utama tentang USD Mapped Token (USDM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

USD Mapped Token (USDM) Maklumat

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

Laman Web Rasmi:
https://mountainprotocol.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C

USD Mapped Token (USDM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USD Mapped Token (USDM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 152.11M
$ 152.11M$ 152.11M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 151.82M
$ 151.82M$ 151.82M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9
$ 9$ 9
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328
Harga Semasa:
$ 0.9981
$ 0.9981$ 0.9981

Tokenomik USD Mapped Token (USDM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USD Mapped Token (USDM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDM, terokai USDM harga langsung token!

Cara Membeli USDM

Berminat untuk menambah USD Mapped Token (USDM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli USDM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

USD Mapped Token (USDM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga USDM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

USDM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDM? Halaman ramalan harga USDM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.