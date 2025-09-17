Apakah itu USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai USDP Berapakah nilai USDP (USDP) hari ini? Harga langsung USDP dalam USD ialah 0.9997 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USDP ke USD? $ 0.9997 . Lihat Harga semasa USDP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran USDP? Had pasaran untuk USDP ialah $ 67.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USDP? Bekalan edaran USDP ialah 67.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDP? USDP mencapai harga ATH sebanyak 2.0227706070856626 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDP? USDP melihat harga ATL sebanyak 0.872764435084 USD . Berapakah jumlah dagangan USDP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDPialah $ 544.85K USD . Adakah USDP akan naik lebih tinggi tahun ini? USDP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

USDP (USDP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

