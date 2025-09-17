Lagi Mengenai USDP

$0.9997
USDP (USDP) Carta Harga Langsung
USDP (USDP) Maklumat Harga (USD)

$ 0.9986
$ 1.0004
$ 0.9986
$ 1.0004
$ 2.0227706070856626
$ 0.872764435084
USDP (USDP) harga masa nyata ialah $ 0.9997. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDP didagangkan antara $ 0.9986 rendah dan $ 1.0004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDP sepanjang masa ialah $ 2.0227706070856626, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.872764435084.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDP telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDP (USDP) Maklumat Pasaran

$ 67.93M
$ 544.85K
$ 67.93M
67.95M
67,953,468.26571843
Had Pasaran semasa USDP ialah $ 67.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 544.85K. Bekalan edaran USDP ialah 67.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 67953468.26571843. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.93M.

USDP (USDP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk USDP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0002+0.02%
60 Hari$ +0.0002+0.02%
90 Hari$ -0.0003-0.03%
Perubahan Harga USDP Hari Ini

Hari ini, USDP mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUSDP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0002 (+0.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari USDP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDP mengalami perubahan sebanyak $ +0.0002 (+0.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari USDP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0003 (-0.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga USDP (USDP)?

Semak USDPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus USDP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang USDP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian USDP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

USDP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai USDP (USDP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset USDP (USDP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk USDP.

Semak USDP ramalan harga sekarang!

Tokenomik USDP (USDP)

Memahami tokenomik USDP (USDP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli USDP (USDP)

Mencari cara membeli USDP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah USDP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDP kepada Mata Wang Tempatan

USDP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang USDP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web USDP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai USDP

Berapakah nilai USDP (USDP) hari ini?
Harga langsung USDP dalam USD ialah 0.9997 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDP ke USD?
Harga semasa USDP ke USD ialah $ 0.9997. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran USDP?
Had pasaran untuk USDP ialah $ 67.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDP?
Bekalan edaran USDP ialah 67.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDP?
USDP mencapai harga ATH sebanyak 2.0227706070856626 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDP?
USDP melihat harga ATL sebanyak 0.872764435084 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDPialah $ 544.85K USD.
Adakah USDP akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
USDP (USDP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

