Tokenomik USDP (USDP)

Lihat cerapan utama tentang USDP (USDP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

USDP (USDP) Maklumat

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Laman Web Rasmi:
https://www.paxos.com/usdp/
Kertas putih:
https://account.paxos.com/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM

USDP (USDP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USDP (USDP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 63.23M
$ 63.23M$ 63.23M
Jumlah Bekalan:
$ 63.26M
$ 63.26M$ 63.26M
Bekalan Edaran:
$ 63.26M
$ 63.26M$ 63.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 63.23M
$ 63.23M$ 63.23M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0006
$ 2.0006$ 2.0006
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084
Harga Semasa:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

Tokenomik USDP (USDP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USDP (USDP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDP, terokai USDP harga langsung token!

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.