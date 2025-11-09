BursaDEX+
Harga StablR USD langsung hari ini ialah 0.997 USD.USDR modal pasaran ialah 8,977,438.32496 USD. Jejaki masa nyata USDR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

StablR USDHargae(USDR)

1 USDR ke USD Harga Langsung:

$0.997
+1.52%1D
USD
StablR USD (USDR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:34:20 (UTC+8)

StablR USD Harga Hari Ini

Harga langsung StablR USD (USDR) hari ini ialah $ 0.997, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDR kepada USD penukaran adalah $ 0.997 setiap USDR.

StablR USD kini berada pada kedudukan #1162 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.98M, dengan bekalan edaran sebanyak 9.00M USDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDR didagangkan antara $ 0.971 (rendah) dan $ 1.057 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.02146361646693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.980782166260219.

Dalam prestasi jangka pendek, USDR dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +1.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.27K.

StablR USD (USDR) Maklumat Pasaran

No.1162

$ 8.98M
$ 3.27K
$ 8.98M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH

Had Pasaran semasa StablR USD ialah $ 8.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.27K. Bekalan edaran USDR ialah 9.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9004451.68. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.98M.

StablR USD Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.971
24J Rendah
$ 1.057
24J Tinggi

$ 0.971
$ 1.057
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
0.00%

+1.52%

+1.94%

+1.94%

StablR USD (USDR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StablR USD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01493+1.52%
30 Hari$ -0.001-0.11%
60 Hari$ +0.005+0.50%
90 Hari$ +0.002+0.20%
Perubahan Harga StablR USD Hari Ini

Hari ini, USDR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01493 (+1.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStablR USD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001 (-0.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StablR USD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDR mengalami perubahan sebanyak $ +0.005 (+0.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StablR USD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002 (+0.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StablR USD (USDR)?

Semak StablR USDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk StablR USD

Cerapan dipacu AI yang menganalisis StablR USD pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga StablR USD?

StablR USD (USDR) prices are influenced by several key factors:

1. Collateral backing: The value and stability of underlying assets securing USDR
2. Market demand/supply: Trading volume and liquidity in exchanges
3. Peg maintenance: Mechanisms to maintain $1 USD parity
4. Protocol health: Smart contract security and governance decisions
5. Market sentiment: Overall crypto market conditions and investor confidence
6. Regulatory environment: Government policies affecting stablecoins
7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC

Mengapa orang ingin tahu harga StablR USD hari ini?

People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to USD. Traders need real-time prices for arbitrage opportunities and risk management.

Ramalan Harga untuk StablR USD

StablR USD (USDR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
StablR USD (USDR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga StablR USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga StablR USD yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk USDR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik StablR USD Ramalan Harga.

Perihal StablR USD

USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.

Bagaimana untuk membeli & Melabur StablR USD dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan StablR USD? Membeli USDR adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli StablR USD. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan StablR USD (USDR) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 9.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan StablR USD akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan StablR USD

Memiliki StablR USD membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli StablR USD (USDR) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StablR USD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StablR USD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StablR USD

Berapakah nilai 1 StablR USD pada tahun 2030?
Jika StablR USD berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga StablR USD berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:34:20 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

