StablR USD Harga Hari Ini

Harga langsung StablR USD (USDR) hari ini ialah $ 0.997, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDR kepada USD penukaran adalah $ 0.997 setiap USDR.

StablR USD kini berada pada kedudukan #1162 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.98M, dengan bekalan edaran sebanyak 9.00M USDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDR didagangkan antara $ 0.971 (rendah) dan $ 1.057 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.02146361646693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.980782166260219.

Dalam prestasi jangka pendek, USDR dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +1.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.27K.

StablR USD (USDR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1162 Modal Pasaran $ 8.98M Kelantangan (24J) $ 3.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.98M Bekalan Peredaran 9.00M Bekalan Maks -- Jumlah Bekalan 9,004,451.68 Rantaian Blok Awam ETH

