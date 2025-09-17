Apakah itu unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Harga langsung USDUC dalam USD ialah 0.03832 USD. Harga semasa USDUC ke USD ialah $ 0.03832. Had pasaran untuk USDUC ialah $ 38.32M USD. Bekalan edaran USDUC ialah 999.92M USD. USDUC mencapai harga ATH sebanyak 0.07497080188864848 USD. USDUC melihat harga ATL sebanyak 0.006840683165320168 USD. Jumlah dagangan 24 jam untuk USDUC ialah $ 84.65K USD.

