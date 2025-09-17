Lagi Mengenai USDUC

unstable coin Logo

unstable coinHargae(USDUC)

1 USDUC ke USD Harga Langsung:

$0.03832
$0.03832$0.03832
+5.71%1D
USD
unstable coin (USDUC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:05:13 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03421
$ 0.03421$ 0.03421
24J Rendah
$ 0.04174
$ 0.04174$ 0.04174
24J Tinggi

$ 0.03421
$ 0.03421$ 0.03421

$ 0.04174
$ 0.04174$ 0.04174

$ 0.07497080188864848
$ 0.07497080188864848$ 0.07497080188864848

$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168

-0.99%

+5.71%

-20.96%

-20.96%

unstable coin (USDUC) harga masa nyata ialah $ 0.03832. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDUC didagangkan antara $ 0.03421 rendah dan $ 0.04174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDUC sepanjang masa ialah $ 0.07497080188864848, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006840683165320168.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDUC telah berubah sebanyak -0.99% sejak sejam yang lalu, +5.71% dalam 24 jam dan -20.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

unstable coin (USDUC) Maklumat Pasaran

No.662

$ 38.32M
$ 38.32M$ 38.32M

$ 84.65K
$ 84.65K$ 84.65K

$ 38.32M
$ 38.32M$ 38.32M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,916,234.216127
999,916,234.216127 999,916,234.216127

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa unstable coin ialah $ 38.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.65K. Bekalan edaran USDUC ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916234.216127. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.32M.

unstable coin (USDUC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk unstable coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0020699+5.71%
30 Hari$ +0.01665+76.83%
60 Hari$ +0.02332+155.46%
90 Hari$ +0.02332+155.46%
Perubahan Harga unstable coin Hari Ini

Hari ini, USDUC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0020699 (+5.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariunstable coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01665 (+76.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari unstable coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USDUC mengalami perubahan sebanyak $ +0.02332 (+155.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari unstable coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02332 (+155.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga unstable coin (USDUC)?

Semak unstable coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus unstable coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USDUC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang unstable coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian unstable coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

unstable coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai unstable coin (USDUC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset unstable coin (USDUC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk unstable coin.

Semak unstable coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik unstable coin (USDUC)

Memahami tokenomik unstable coin (USDUC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDUC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli unstable coin (USDUC)

Mencari cara membeli unstable coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah unstable coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USDUC kepada Mata Wang Tempatan

1 unstable coin(USDUC) ke VND
1,008.3908
1 unstable coin(USDUC) ke AUD
A$0.0570968
1 unstable coin(USDUC) ke GBP
0.0279736
1 unstable coin(USDUC) ke EUR
0.0321888
1 unstable coin(USDUC) ke USD
$0.03832
1 unstable coin(USDUC) ke MYR
RM0.160944
1 unstable coin(USDUC) ke TRY
1.5814664
1 unstable coin(USDUC) ke JPY
¥5.59472
1 unstable coin(USDUC) ke ARS
ARS$56.2698544
1 unstable coin(USDUC) ke RUB
3.188224
1 unstable coin(USDUC) ke INR
3.3713936
1 unstable coin(USDUC) ke IDR
Rp628.1966208
1 unstable coin(USDUC) ke KRW
52.8551592
1 unstable coin(USDUC) ke PHP
2.1777256
1 unstable coin(USDUC) ke EGP
￡E.1.8424256
1 unstable coin(USDUC) ke BRL
R$0.2027128
1 unstable coin(USDUC) ke CAD
C$0.0524984
1 unstable coin(USDUC) ke BDT
4.667376
1 unstable coin(USDUC) ke NGN
57.2792032
1 unstable coin(USDUC) ke COP
$149.105036
1 unstable coin(USDUC) ke ZAR
R.0.6637024
1 unstable coin(USDUC) ke UAH
1.5776344
1 unstable coin(USDUC) ke VES
Bs6.1312
1 unstable coin(USDUC) ke CLP
$36.36568
1 unstable coin(USDUC) ke PKR
Rs10.8767488
1 unstable coin(USDUC) ke KZT
20.7357184
1 unstable coin(USDUC) ke THB
฿1.2132112
1 unstable coin(USDUC) ke TWD
NT$1.153432
1 unstable coin(USDUC) ke AED
د.إ0.1406344
1 unstable coin(USDUC) ke CHF
Fr0.0298896
1 unstable coin(USDUC) ke HKD
HK$0.2981296
1 unstable coin(USDUC) ke AMD
֏14.653568
1 unstable coin(USDUC) ke MAD
.د.م0.3437304
1 unstable coin(USDUC) ke MXN
$0.7004896
1 unstable coin(USDUC) ke SAR
ريال0.1437
1 unstable coin(USDUC) ke PLN
0.1371856
1 unstable coin(USDUC) ke RON
лв0.1632432
1 unstable coin(USDUC) ke SEK
kr0.3533104
1 unstable coin(USDUC) ke BGN
лв0.063228
1 unstable coin(USDUC) ke HUF
Ft12.5762408
1 unstable coin(USDUC) ke CZK
0.7847936
1 unstable coin(USDUC) ke KWD
د.ك0.01164928
1 unstable coin(USDUC) ke ILS
0.1276056
1 unstable coin(USDUC) ke AOA
Kz34.9313624
1 unstable coin(USDUC) ke BHD
.د.ب0.01444664
1 unstable coin(USDUC) ke BMD
$0.03832
1 unstable coin(USDUC) ke DKK
kr0.2410328
1 unstable coin(USDUC) ke HNL
L1.0051336
1 unstable coin(USDUC) ke MUR
1.73398
1 unstable coin(USDUC) ke NAD
$0.6656184
1 unstable coin(USDUC) ke NOK
kr0.37362
1 unstable coin(USDUC) ke NZD
$0.0636112
1 unstable coin(USDUC) ke PAB
B/.0.03832
1 unstable coin(USDUC) ke PGK
K0.1601776
1 unstable coin(USDUC) ke QAR
ر.ق0.1394848
1 unstable coin(USDUC) ke RSD
дин.3.7837168

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang unstable coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai unstable coin

Berapakah nilai unstable coin (USDUC) hari ini?
Harga langsung USDUC dalam USD ialah 0.03832 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDUC ke USD?
Harga semasa USDUC ke USD ialah $ 0.03832. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran unstable coin?
Had pasaran untuk USDUC ialah $ 38.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDUC?
Bekalan edaran USDUC ialah 999.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDUC?
USDUC mencapai harga ATH sebanyak 0.07497080188864848 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDUC?
USDUC melihat harga ATL sebanyak 0.006840683165320168 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDUC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDUCialah $ 84.65K USD.
Adakah USDUC akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDUC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDUCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:05:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

