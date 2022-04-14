Tokenomik unstable coin (USDUC)

unstable coin (USDUC) Maklumat

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Laman Web Rasmi:
https://www.usduc.org/
Kertas putih:
https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump

unstable coin (USDUC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk unstable coin (USDUC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34.63M
$ 34.63M$ 34.63M
Jumlah Bekalan:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Bekalan Edaran:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.63M
$ 34.63M$ 34.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.07775
$ 0.07775$ 0.07775
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168
Harga Semasa:
$ 0.03463
$ 0.03463$ 0.03463

Tokenomik unstable coin (USDUC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik unstable coin (USDUC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDUC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDUC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDUC, terokai USDUC harga langsung token!

Cara Membeli USDUC

Berminat untuk menambah unstable coin (USDUC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli USDUC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

unstable coin (USDUC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga USDUC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

USDUC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDUC? Halaman ramalan harga USDUC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.