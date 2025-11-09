Unstable Tether Harga Hari Ini

Harga langsung Unstable Tether (USDUT) hari ini ialah $ 0.0000979, dengan 5.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDUT kepada USD penukaran adalah $ 0.0000979 setiap USDUT.

Unstable Tether kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- USDUT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDUT didagangkan antara $ 0.0000914 (rendah) dan $ 0.000105 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, USDUT dipindahkan +2.51% dalam sejam terakhir dan -29.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.18K.

Unstable Tether (USDUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Unstable Tether ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.18K. Bekalan edaran USDUT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.