TerraClassicUSD Logo

TerraClassicUSDHargae(USTC)

1 USTC ke USD Harga Langsung:

$0.01285
$0.01285$0.01285
+0.07%1D
USD
TerraClassicUSD (USTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:42 (UTC+8)

TerraClassicUSD (USTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01252
$ 0.01252$ 0.01252
24J Rendah
$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294
24J Tinggi

$ 0.01252
$ 0.01252$ 0.01252

$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294

$ 1.04679
$ 1.04679$ 1.04679

$ 0.006217587153532048
$ 0.006217587153532048$ 0.006217587153532048

+0.07%

+0.07%

-4.60%

-4.60%

TerraClassicUSD (USTC) harga masa nyata ialah $ 0.01286. Sepanjang 24 jam yang lalu, USTC didagangkan antara $ 0.01252 rendah dan $ 0.01294 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USTC sepanjang masa ialah $ 1.04679, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006217587153532048.

Dari segi prestasi jangka pendek, USTC telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TerraClassicUSD (USTC) Maklumat Pasaran

No.477

$ 71.91M
$ 71.91M$ 71.91M

$ 452.49K
$ 452.49K$ 452.49K

$ 78.36M
$ 78.36M$ 78.36M

5.59B
5.59B 5.59B

--
----

6,093,139,763.34874
6,093,139,763.34874 6,093,139,763.34874

ETH

Had Pasaran semasa TerraClassicUSD ialah $ 71.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 452.49K. Bekalan edaran USTC ialah 5.59B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6093139763.34874. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.36M.

TerraClassicUSD (USTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TerraClassicUSD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000009+0.07%
30 Hari$ -0.001-7.22%
60 Hari$ -0.00411-24.22%
90 Hari$ +0.00098+8.24%
Perubahan Harga TerraClassicUSD Hari Ini

Hari ini, USTC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000009 (+0.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTerraClassicUSD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001 (-7.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TerraClassicUSD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, USTC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00411 (-24.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TerraClassicUSD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00098 (+8.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TerraClassicUSD (USTC)?

Semak TerraClassicUSDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TerraClassicUSD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak USTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TerraClassicUSD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TerraClassicUSD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TerraClassicUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TerraClassicUSD (USTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TerraClassicUSD (USTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TerraClassicUSD.

Semak TerraClassicUSD ramalan harga sekarang!

Tokenomik TerraClassicUSD (USTC)

Memahami tokenomik TerraClassicUSD (USTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TerraClassicUSD (USTC)

Mencari cara membeli TerraClassicUSD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TerraClassicUSD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

USTC kepada Mata Wang Tempatan

TerraClassicUSD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TerraClassicUSD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TerraClassicUSD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TerraClassicUSD

Berapakah nilai TerraClassicUSD (USTC) hari ini?
Harga langsung USTC dalam USD ialah 0.01286 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USTC ke USD?
Harga semasa USTC ke USD ialah $ 0.01286. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TerraClassicUSD?
Had pasaran untuk USTC ialah $ 71.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USTC?
Bekalan edaran USTC ialah 5.59B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USTC?
USTC mencapai harga ATH sebanyak 1.04679 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USTC?
USTC melihat harga ATL sebanyak 0.006217587153532048 USD.
Berapakah jumlah dagangan USTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USTCialah $ 452.49K USD.
Adakah USTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
USTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:35:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

