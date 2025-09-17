Apakah itu TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TerraClassicUSD (USTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TerraClassicUSD (USTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TerraClassicUSD.

Tokenomik TerraClassicUSD (USTC)

Memahami tokenomik TerraClassicUSD (USTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

TerraClassicUSD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TerraClassicUSD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TerraClassicUSD Berapakah nilai TerraClassicUSD (USTC) hari ini? Harga langsung USTC dalam USD ialah 0.01286 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USTC ke USD? $ 0.01286 . Lihat Harga semasa USTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TerraClassicUSD? Had pasaran untuk USTC ialah $ 71.91M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USTC? Bekalan edaran USTC ialah 5.59B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USTC? USTC mencapai harga ATH sebanyak 1.04679 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USTC? USTC melihat harga ATL sebanyak 0.006217587153532048 USD . Berapakah jumlah dagangan USTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USTCialah $ 452.49K USD . Adakah USTC akan naik lebih tinggi tahun ini? USTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

