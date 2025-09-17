Apakah itu xMoney (UTK)

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Tokenomik xMoney (UTK)

Memahami tokenomik xMoney (UTK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UTK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

xMoney Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang xMoney, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai xMoney Berapakah nilai xMoney (UTK) hari ini? Harga langsung UTK dalam USD ialah 0.02577 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UTK ke USD? $ 0.02577 . Lihat Harga semasa UTK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran xMoney? Had pasaran untuk UTK ialah $ 18.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UTK? Bekalan edaran UTK ialah 704.11M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UTK? UTK mencapai harga ATH sebanyak 1.49367726 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UTK? UTK melihat harga ATL sebanyak 0.00543500526176 USD . Berapakah jumlah dagangan UTK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UTKialah $ 131.88K USD . Adakah UTK akan naik lebih tinggi tahun ini? UTK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UTKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

